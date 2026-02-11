Trung Quốc giữ ngôi đầu ngành đóng tàu

Sản lượng đóng tàu của Trung Quốc tăng hơn 10% trong năm 2025, tiếp tục chiếm hơn một nửa tổng trọng tải tàu bàn giao toàn cầu.

Theo dữ liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, quốc gia này duy trì vị trí số một thế giới về ba chỉ số chính của ngành đóng tàu trong năm 2025, gồm: đơn hàng mới, đơn hàng tồn và sản lượng hoàn thành.

Từ tháng 1 đến tháng 12/2025, sản lượng đóng tàu của Trung Quốc đạt 53,69 triệu DWT, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 56,1% tổng sản lượng toàn cầu.

Xưởng đóng tàu Hudong. Ảnh: Hudong Shipyard

Đơn hàng mới đạt 107,82 triệu DWT, giảm 4,6% so với năm 2024, nhưng vẫn chiếm 69% thị phần thế giới. Tính đến cuối tháng 12, tổng đơn hàng đang thực hiện đạt 274,42 triệu DWT, tăng 31,5% so với cùng kỳ, tương đương 66,8% thị phần toàn cầu.

Ba chỉ số chủ chốt của ngành đóng tàu Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị phần quốc tế trong 16 năm liên tiếp.

Ông Li Yanqing, Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Đóng tàu Quốc gia Trung Quốc, cho biết năm 2025, ngành đóng tàu nước này đạt kết quả vượt kỳ vọng ở cả ba chỉ số quan trọng. "Thị trường được dự báo duy trì mức tăng trưởng tương đối ổn định trong thời gian tới. Do đó, ngành đóng tàu cần tiếp tục tận dụng cơ hội thị trường, chủ động giành đơn hàng và bảo đảm tiến độ bàn giao tàu", ông nói.

Năng lực cạnh tranh toàn cầu của các doanh nghiệp đóng tàu hàng đầu Trung Quốc tiếp tục được củng cố trong năm 2025. 6 xưởng đóng tàu trong nước nằm trong nhóm 10 đơn vị hàng đầu thế giới theo ba tiêu chí: sản lượng đóng tàu, đơn hàng mới và đơn hàng tồn.

Trong số 18 nhóm tàu chủ lực, Trung Quốc dẫn đầu về số đơn hàng mới ở 16 nhóm. Nhiều tàu xanh và tàu thông minh đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được bàn giao, phản ánh định hướng chuyển dịch sang phân khúc cao cấp của ngành đóng tàu nước này.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)