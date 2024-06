Trung Quốc giảm nhập sầu riêng Thái, tăng mua hàng Việt

4 tháng đầu năm, Trung Quốc tăng mua hơn 91% sầu riêng từ Việt Nam, trong khi giảm tới 55% hàng từ Thái Lan.

Số liệu thống kê vừa được Hải quan Trung Quốc công bố. Theo đó, 4 tháng đầu năm nay, quốc gia này đã nhập khẩu 202.500 tấn quả sầu riêng tươi, giá trị đạt 1,09 tỷ USD, giảm trên 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, hàng từ Thái Lan đạt 121.400 tấn, trị giá 717 triệu USD, giảm 55% so với cùng kỳ. Theo đó, tỷ trọng nhập khẩu từ Thái Lan còn 60% trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc, tức giảm 26,7 điểm phần trăm.

Ngược lại, hàng từ Việt Nam và Philippines tăng cao. Bốn tháng đầu năm, Trung Quốc nhập 79.300 tấn sầu từ Việt Nam, giá trị gần 370 triệu USD, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, sầu riêng Việt chiếm 39,2% tổng lượng sầu riêng tươi Trung Quốc nhập khẩu, tăng 25,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023.

Sầu riêng tại nhà vườn Cần Thơ. Ảnh: Mạnh Khương

Sầu riêng Philippines chiếm tỷ lệ nhỏ tại thị trường Trung Quốc nhưng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm của quốc gia này sang đây đã tăng 6 lần so với cùng kỳ.

Trong 3 nước xuất sầu riêng tươi sang Trung Quốc, Việt Nam và Philippines có giá cạnh tranh và rẻ nhất. So với giá sầu riêng tươi nhập khẩu trung bình của Trung Quốc 5.395 USD một tấn, hàng Việt chỉ ở mức 4.662 USD, giảm 5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, hàng Thái có giá tăng tới 14% so với cùng kỳ, hơn 5.900 USD một tấn - cao nhất trong 3 quốc gia và cao hơn giá bình quân tại thị trường này.

Nói với VnExpress, một doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng có thị phần nằm trong top 5 đánh giá hàng Việt đang ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường Trung Quốc. Ngoài lợi thế về giá tốt, nguồn cung từ Việt Nam cũng dồi dào. Ngoài ra, hàng Việt thu hoạch quanh năm, chi phí vận chuyển sầu riêng Việt Nam đang thấp nhất và thời gian vận chuyển nhanh nhất khu vực.

Đồng quan điểm, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, cho rằng giá sầu riêng Việt đang phù hợp với hầu bao chi tiêu của người Trung Quốc. Việt Nam đã bước vào chính vụ nên chất lượng sầu riêng vượt trội hơn so với hàng trái vụ.

Còn tại Thái Lan, EL Nino, hạn hán đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây sầu riêng nước này. Nắng nóng khiến sầu riêng chưa hái đã bị tách ra trên cây. Nhiệt độ cao tới 40 độ C đã đẩy nhanh quá trình chín, khiến sầu riêng nước này chất lượng giảm. Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đang triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân ở phía đông nước này khi hạn hán kéo dài, đe dọa làm hỏng vụ sầu riêng.

"Đây là cơ hội cho Việt Nam chiếm lĩnh thị trường. Trong tháng 5, 6, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sẽ đạt nhiều kết quả tích cực", ông Nguyên nói thêm.

Năm nay, diện tích trồng sầu riêng cả nước 150.000 ha, sản lượng dự kiến đạt 1,5 triệu tấn. Các nhà vườn ở Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch bán với giá 40.000-70.000 đồng một kg (tùy loại). Mức giá này giảm một nửa so với đỉnh hồi đầu năm nay, nhưng người nông dân vẫn lãi cao.

Thi Hà