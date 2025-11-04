Trung Quốc gia hạn miễn visa cho 45 nước

Trung Quốc gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân nhiều nước châu Âu tới năm 2026, thể hiện tham vọng thành điểm du lịch toàn cầu.

Hôm 3/11, Trung Quốc gia hạn chính sách nhập cảnh miễn visa cho công dân 45 quốc gia, bao gồm 32 quốc gia châu Âu như Pháp, Đức và Tây Ban Nha, đến ngày 31/12/2026. Ngoài ra, Thụy Điển cũng được đưa vào danh sách miễn visa từ 10/11.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc thúc đẩy du lịch và tái kết nối với thế giới sau thời gian dài áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt về Covid-19.

Chính sách miễn visa nhập cảnh của Trung Quốc được thí điểm từ năm 2023 cho 37 quốc gia gồm 23 nước châu Âu và 14 nước từ khu vực khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Malaysia. Sau đó, danh sách được nâng lên thành 45 quốc gia qua các lần mở rộng. Du khách từ các quốc gia này giờ đây có thể lưu trú tối đa 30 ngày ở Trung Quốc không cần visa.

Khách nước ngoài mặc trang phục truyền thống chụp ảnh ở Thiên Đàn, Bắc Kinh. Ảnh: China Daily

Việc gia hạn chính sách miễn visa là một phần trong mục tiêu lớn hơn của Trung Quốc nhằm trở thành điểm đến du lịch hàng đầu toàn cầu. Trung Quốc mang đến cho du khách sự kết hợp hấp dẫn giữa văn hóa cổ xưa, các thành phố hiện đại và vẻ đẹp thiên nhiên.

Vạn Lý Trường Thành, các đô thị nhộn nhịp như Thượng Hải và cảnh quan yên bình ở những nơi như Quế Lâm giờ đây dễ tiếp cận hơn, khuyến khích nhiều du khách khám phá. Cơ sở hạ tầng du lịch của Trung Quốc cũng là một điểm thu hút lớn với các lựa chọn giao thông hiện đại, chỗ ở sang trọng và trải nghiệm văn hóa phong phú.

Ngoài ra, từ 5/11, Trung Quốc cũng mở rộng chính sách nhập cảnh "quá cảnh miễn visa 240 giờ" từ 60 lên 65 cảng.

Chính sách quá cảnh miễn visa 240 giờ của Trung Quốc cho phép công dân từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Australia, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và nhiều nước châu Âu, châu Á, Nam Mỹ, Trung Đông nhập cảnh và lưu trú tại Trung Quốc tối đa 240 giờ (10 ngày) mà không cần xin visa trước.

Chính sách này được nâng cấp từ các phiên bản cũ (72 giờ hoặc 144 giờ) từ ngày 17/12/2024 nhằm thúc đẩy du lịch, kinh doanh và giao lưu quốc tế sau đại dịch Covid-19. Trong thời gian này, du khách có thể tham gia du lịch, công tác, thăm thân hoặc trao đổi nhưng không được làm việc có thu nhập.

Hoài Anh (Theo TTW, Global Times)