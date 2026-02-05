Trung Quốc dùng gan lợn chỉnh sửa gene cứu sống bệnh nhân suy gan

Các bác sĩ Bệnh viện Tây Kinh điều trị thành công cho người suy gan bằng hệ thống tưới máu qua gan lợn chỉnh sửa gene đặt ngoài cơ thể, giúp bệnh nhân hồi phục mà không cần ghép tạng ngay lập tức.

Ngày 4/2, Bệnh viện Tây Kinh thuộc Đại học Y học Quân sự Không quân (Trung Quốc) công bố kết quả đột phá trong điều trị suy gan cấp tính. Đội ngũ y tế đã thiết lập một hệ thống tuần hoàn chéo, kết nối mạch máu của bệnh nhân với một lá gan lợn đã qua chỉnh sửa 6 loại gene, theo Science and Technology Daily

Điểm đặc biệt của phương pháp này là lá gan lợn không được cấy ghép vào bên trong người bệnh. Thay vào đó, nó hoạt động như một "nhà máy lọc máu" bên ngoài, tạm thời đảm nhận chức năng giải độc, tổng hợp và chuyển hóa thông qua thiết bị tưới máu cơ học. Lá gan lợn đóng vai trò "siêu hỗ trợ sự sống", giúp gan thật của bệnh nhân có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục mà không cần cắt bỏ.

Sơ đồ mô phỏng liệu pháp tưới máu ngoài cơ thể bằng gan lợn chỉnh sửa 6 gene. Ảnh: Xijing Hospital

Cuộc điều trị kéo dài liên tục 66 giờ. Trong suốt quá trình này, lá gan lợn duy trì khả năng bài tiết mật và độ tưới máu tốt. Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân cải thiện rõ rệt: sắc tố vàng da (bilirubin) giảm, men gan và khả năng đông máu (hoạt tính prothrombin) chuyển biến tích cực. Nhận thấy các dấu hiệu sinh lý, sinh hóa dần trở về mức bình thường, ê-kíp bác sĩ đã quyết định ngừng quy trình hỗ trợ.

Đây là thành quả hợp tác giữa nhóm nghiên cứu của Viện sĩ Dou Kefeng, Bệnh viện Tây Kinh, Bệnh viện liên kết số 1 Đại học Tôn Trung Sơn và Công ty Công nghệ sinh học Trung Khoa Áo Cách. Kết quả tra cứu y văn xác nhận đây là ca lâm sàng đầu tiên trên thế giới áp dụng kỹ thuật này.

Kỹ thuật mới dựa trên ba trụ cột công nghệ cốt lõi. Đầu tiên là chiến lược chỉnh sửa đa gene để "người hóa" gan lợn, giúp tăng độ tương thích miễn dịch. Thứ hai là liệu pháp "bắc cầu", cung cấp chức năng gan tạm thời để giảm sự phụ thuộc vào thuốc ức chế miễn dịch liều cao. Cuối cùng là công nghệ tưới máu vòng kín, đảm bảo duy trì sức sống tối ưu cho tạng khi hoạt động ngoài cơ thể.

Bác sĩ Wang Lin, Chủ nhiệm khoa Ngoại Gan mật, Bệnh viện Tây Kinh, đánh giá thành công này mở ra hướng đi mới cho điều trị bệnh gan giai đoạn cuối. Trong bối cảnh nguồn tạng hiến khan hiếm, phương pháp dùng gan lợn hỗ trợ ngoài cơ thể trở thành giải pháp câu giờ quan trọng, giúp duy trì sự sống cho người bệnh trong lúc chờ đợi gan người phù hợp để ghép.

Đội ngũ do viện sĩ Dou Kefeng ở Bệnh viện Tây Kinh (Đại học Y học Quân sự Không quân) dẫn dắt thực hiện can thiệp trên lá gan lợn chỉnh sửa gene. Ảnh: Xijing Hospital

Bình Minh (Theo Sina, ScienceNet, Science and Technology Daily)