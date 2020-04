Trung Quốc dự kiến sử dụng vaccine Covid-19 từ tháng 9

Vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên có thể sẵn sàng để sử dụng khẩn cấp trong vòng 5 tháng nữa, theo giám đốc CDC Trung Quốc.

Các loại vaccine Covid-19 của Trung Quốc đang trong giai đoạn thử nghiệm 2 hoặc 3. Ảnh: Reuters.

Trong phát biểu hôm 23/4 trên kênh CGTN, Gao Fu, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết các vaccine đang ở giai đoạn 2 hoặc 3 của thử nghiệm lâm sàng có thể sẵn sàng sử dụng khi xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ hai. Ba loại vaccine đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. Đây là lần đầu tiên một nhà chức trách Trung Quốc đưa ra ước tính về thời gian phát triển vaccine ngừa Covid-19.

"Chúng tôi đang ở tuyến đầu trong công cuộc phát triển vaccine và chúng tôi có thể chuẩn bị sẵn sàng vaccine để sử dụng khẩn cấp vào tháng 9/2020", Gao nói. "Những vaccine mới phát triển này vẫn còn đang trong giai đoạn 2 hoặc 3 của thử nghiệm lâm sàng, có thể sử dụng cho một số nhóm người, ví dụ nhân viên y tế. Chúng tôi có thể cung cấp vaccine cho người dân khỏe mạnh vào đầu năm sau, nhưng tính khả thi còn phụ thuộc vào tiến độ phát triển vaccine".

Khác với virus cúm đòi hỏi các nhà sản xuất vaccine phải dự đoán trước những đột biến thường xuyên khi chuẩn bị cho dịch bệnh xuất hiện theo mùa, nCoV được cho là đột biến với tần suất kém hơn, theo nhà virus học Shi Yi ở Viện Virus học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. "Một số chuyên gia cho rằng nCoV sẽ trở nên phổ biến và lây lan giống virus cúm nhưng chúng tôi cho rằng khả năng đó tương đối thấp. Hiện nay, không có bằng chứng nCoV biến đổi liên tục như virus cúm", Shi cho biết.

Shi cũng phủ nhận khả năng Covid-19 trở thành bệnh mạn tính bởi nCoV chủ yếu nhân lên trong đường hô hấp của bệnh nhân và chưa có trường hợp nào mang virus liên tục. Hai bệnh do virus corona khác là hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS) và hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) cũng có đặc điểm tương tự.

Ba loại vaccine do những công ty và nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển đã trải qua giai đoạn thử nghiệm an toàn đầu tiên và bắt đầu giai đoạn thứ hai vào đầu tháng 4, bao gồm hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia thử hiệu quả vaccine và các nhà nghiên cứu đang đánh giá liều lượng. Đó là vacine adenovirus tái tổ hợp của công ty Cansino Biological I ở Thiên Tân và Viện Công nghệ Sinh học Bắc Kinh, cùng hai loại vaccine bất hoạt do Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán và Công ty Nghiên cứu và Phát triển Sinovac ở Bắc Kinh thiết kế.

Tuy nhiên, những loại vaccine đang phát triển đòi hỏi số lượng bệnh nhân đủ lớn trong giai đoạn thử nghiệm thứ ba để kiểm tra độ hiệu quả. Các nhà nghiên cứu sẽ phải vượt qua khó khăn như "tăng cường vaccine", tức tình trạng mà vaccine có thể làm bệnh nặng hơn khi người được tiêm vaccine nhiễm virus gây bệnh.

An Khang (Theo SCMP)