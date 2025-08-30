Trung Quốc dự định tăng mua khí đốt Nga

Trung Quốc đang tính mua thêm khí đốt của Nga qua đường ống Power of Siberia 1 hiện có, theo nguồn tin của Reuters

Tập đoàn Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đang đàm phán nhằm tăng nguồn cung khí đốt qua đường ống Power of Siberia 1 thêm 6 tỷ m2 mỗi năm kể từ 2031, theo nguồn tin của Reuters tại Bắc Kinh.

Nga bắt đầu xuất khẩu khí đốt từ Đông Siberia sang Trung Quốc qua đường ống này vào 2019, hiện đạt sản lượng 38 tỷ m3 mỗi năm. Ông Sergey Sanakoev, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương tại Moskva, cũng xác nhận hai nước đang thảo luận nâng công suất bơm khí đốt lên 45 tỷ m3.

Theo tính toán của Reuters, kế hoạch tăng mua của Trung Quốc có thể mang về cho Gazprom thêm khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm, dựa trên giá khí ở mức 250 USD cho mỗi 1.000 m3.

Một trạm đo khí trong hệ thống đường ống Power of Siberia 1. Ảnh: Gazprom

PipeChina - doanh nghiệp nhà nước độc quyền về hạ tầng khí đốt Trung Quốc, đã khởi động nghiên cứu mở rộng mạng lưới phân phối nội địa để chuẩn bị cho việc tiếp nhận nhiều khí đốt hơn từ tuyến Power of Siberia 1. Việc xây dựng có thể bắt đầu từ nửa cuối 2026, theo một nguồn tin khác.

Ngoài ra, Nga dự kiến bắt đầu cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống từ đảo Sakhalin ở Thái Bình Dương vào năm 2027, với kế hoạch 10 tỷ m3 mỗi năm.

Trong hơn 50 năm, Nga cung cấp khí đốt từ Tây Siberia cho châu Âu, từng lên tới 180 tỷ m3 mỗi năm, đáp ứng 40% nhu cầu của khối và thu về 90 tỷ USD mỗi năm. Sau xung đột Ukraine, các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Moskva gần như mất khách hàng lớn nhất này và tìm cách mở rộng xuất khẩu dầu khí sang châu Á.

Bên cạnh đường ống Power of Siberia 1, Gazprom đã lên kế hoạch xây dựng đường ống Power of Siberia 2 để cung cấp 50 tỷ m3 khí đốt mỗi năm cho khu vực tây bắc Trung Quốc từ cách đây một thập kỷ. Tuy nhiên, Moscow và Bắc Kinh vẫn chưa thống nhất được giá cả cũng như nguồn vốn cho dự án.

Năng lượng được dự đoán sẽ là chủ đề chính khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) bắt đầu từ 31/8. Tuy nhiên, một bước đột phá cho dự án đường ống Power of Siberia 2 trị giá 13,6 tỷ USD khó có khả năng diễn ra trong sự kiện này, theo các nguồn tin.

Phiên An (theo Reuters)