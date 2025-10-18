Trung Quốc đồng ý đàm phán thương mại 'càng sớm càng tốt' với Mỹ

Trung Quốc cho biết đã đồng ý tiến hành một vòng đàm phán thương mại mới với Mỹ "càng sớm càng tốt".

Thông báo được đưa ra hôm thứ bảy (18/10), sau cuộc gọi video giữa Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Theo Xinhua, hai bên đã có "những trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng". Reuters cho biết ông Scott Bessen cũng đánh giá cuộc thảo luận là "thẳng thắn và chi tiết" và thông báo hai bên sẽ gặp nhau trực tiếp vào tuần tới.

Tuần trước, căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nóng lên, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế bổ sung 100% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và áp đặt kiểm soát xuất khẩu "phần mềm quan trọng" từ 1/11. Động thái nhằm đáp trả việc Bắc Kinh siết quản lý chuỗi cung ứng đất hiếm.

Vòng đàm phán thương mại do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong chủ trì tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 11/5. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Trump đã dịu giọng lại từ hôm thứ năm (16/10), phát tín hiệu sẵn sàng quay lại đàm phán. Trong chương trình "Mornings with Maria" của Fox Business Network, ông nói "sẽ ổn với Trung Quốc, nhưng phải có một thỏa thuận công bằng". Sau đó, trong lúc chuẩn bị dùng bữa trưa tại Nhà Trắng, ông cho biết: "Trung Quốc muốn đối thoại và chúng tôi cũng vậy".

Hôm qua (17/10), trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network, Tổng thống Trump xác nhận mức thuế 100% áp lên hàng Trung Quốc là "không bền vững nhưng cần thiết" vì cho rằng Bắc Kinh buộc ông phải làm vậy. Ông đồng thời xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, nhân sự kiện APEC trong hai tuần tới và bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhà lãnh đạo này.

Giọng điệu mềm mỏng cùng việc khẳng định ý định gặp ông Tập đã phanh đà giảm của Phố Wall trong phiên giao dịch đầu ngày thứ sáu. Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ, vốn chao đảo suốt tuần qua bởi việc ông Trump đột ngột tái áp thuế cao với hàng Trung Quốc đã tăng trở lại trong phiên chiều.

Trên thị trường vàng, giá cũng quay đầu giảm mạnh, có thời điểm mất hơn 150 USD so với đỉnh gần 4.380 USD một ounce. Kết thúc phiên 17/10, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.253 USD một ounce, giảm gần 2% từ đỉnh.

Phiên An (theo AFP, Reuters)