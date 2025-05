Trung Quốc đóng tàu nuôi cá hồi đầu tiên trên thế giới

Tàu Su Hai No 1 dự kiến được bàn giao vào tháng 6, giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào thủy sản nhập khẩu nhờ nuôi trồng xa bờ.

Đây là tàu nuôi cá hồi chuyên dụng đầu tiên trên thế giới, có chiều dài 250 m. Con tàu do xưởng đóng tàu Huangpu Wenchong ở Quảng Châu chế tạo với chi phí 600 triệu nhân dân tệ (83,6 triệu USD), dự kiến sản xuất tới 8.000 tấn cá hồi mỗi năm. Theo Interesting Engineering, con tàu ước tính có thể dùng 8,3 triệu m3 nước biển để nuôi trồng thủy sản.

Tàu nuôi cá hồi chuyên dụng Su Hai No 1 của Trung Quốc. Ảnh: Jiangsu Lianshen Marine Technology

Su Hai No 1 thực hiện thành công chuyến đi biển thử nghiệm hồi cuối tháng 4 và đang được điều chỉnh để hoàn thiện thêm. Con tàu có hai lợi thế chính so với các phương pháp nuôi cá hồi hiện nay.

Thứ nhất, so với hệ thống lồng lưới cố định, Su Hai No 1 có thể di chuyển nhanh chóng để tránh những mối nguy hiểm như bão và hiện tượng tảo độc, đảm bảo an toàn cho cá hồi. Thứ hai, tàu trang bị hệ thống xử lý cá hồi trực tiếp, cho phép giao cá tươi đã qua xử lý đến những nơi thu mua tại Trung Quốc chỉ trong vòng 24 giờ.

Su Hai No 1 dự kiến bắt đầu hoạt động sớm nhất vào mùa thu này tại biển Hoàng Hải, ngoài khơi Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Con tàu sẽ tận dụng các xoáy nước lạnh ở biển Hoàng Hải để sản xuất. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, vụ thu hoạch cá hồi đầu tiên sẽ rơi vào năm sau.

Su Hai No 1 sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cá hồi của người tiêu dùng Trung Quốc. Hiện tại, hơn 80% lượng cá hồi tiêu thụ ở Trung Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu, chủ yếu từ Na Uy và Chile. Chỉ riêng năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 100.000 tấn cá hồi, con số này dự kiến tăng lên hơn 200.000 tấn năm 2030.

Việc mang cá hồi Đại Tây Dương từ các nguồn xa xôi đến Trung Quốc tốn nhiều chi phí logistics và môi trường, đặc biệt là lượng khí thải carbon lớn từ hoạt động vận chuyển. Su Hai No 1 là một giải pháp giúp giảm áp lực lên môi trường.

SCMP cho biết, Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế đại dương, coi đây là yếu tố quan trọng để củng cố an ninh lương thực quốc gia. Những thách thức toàn cầu cấp bách như biến đổi khí hậu, bối cảnh địa chính trị thay đổi và căng thẳng thương mại giữa các nước cho thấy sự cần thiết của nguồn thực phẩm dồi dào và đa dạng.

Thu Thảo (Tổng hợp)