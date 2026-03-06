Trung Quốc định xây trạm không gian chế ngự bão

Dự án Zhuri hướng đến xây trạm điện Mặt Trời trên không gian, có thể truyền năng lượng sạch xuống Trái Đất đồng thời làm giảm sức mạnh của bão.

Giáo sư kỹ thuật cơ khí Duan Baoyan từ Đại học Xidian, nhà khoa học đứng đầu dự án Zhuri, cho biết các chùm vi sóng do trạm tạo ra để truyền điện về Trái Đất có khả năng được dẫn hướng nhằm làm nóng hơi ẩm bên trong bão. "Nếu đủ lớn, năng lượng có thể thay đổi hoàn lưu khí quyển khu vực và làm biến đổi cường độ cũng như đường đi của bão", Duan viết trên People's Daily tuần này.

Theo Interesting Engineering, về lý thuyết, điều này cho phép các nhà khoa học chế ngự bão hoặc "lái" chúng tránh xa những bờ biển dễ chịu thiệt hại.

Duan cho biết thêm, trạm cũng có thể sạc điện cho vệ tinh, trạm vũ trụ, tàu thăm dò không gian sâu, cho phép chúng hoạt động lâu hơn và đi xa hơn. Ông nhận định: "Các mạng Internet không gian, thậm chí căn cứ Mặt Trăng trong tương lai có thể dựa vào công nghệ 'ngân hàng năng lượng vũ trụ' này".

Dự án Zhuri, hay Theo đuổi Mặt Trời, được Duan cùng đồng nghiệp đề xuất lần đầu vào năm 2013, đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện Mặt Trời hình tròn với kích thước tính bằng km trên quỹ đạo địa tĩnh, cách Trái Đất khoảng 36.000 km, sản xuất điện năng ở quy mô GW.

Tháp thử nghiệm của dự án Zhuri tại Đại học Xidian ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Ảnh: Xinhua

Năm 2022, nhóm dự án xây dựng tháp thử nghiệm cao 75 m trong khuôn viên Đại học Xidian để mô phỏng toàn bộ quá trình trên Trái Đất, bao gồm theo dõi Mặt Trời, tập trung ánh sáng và chuyển đổi thành điện năng, sau đó tiếp tục chuyển điện năng thành vi sóng, truyền đi xa rồi biến trở lại thành điện tại ăng-ten thu.

Đến nay, hệ thống mặt đất đã đạt nhiều cột mốc kỹ thuật mới, bao gồm "truyền dẫn từ một đến nhiều thiết bị", cho phép một bộ phát vi sóng truyền năng lượng đến nhiều bộ thu di động cùng lúc thay vì chỉ một mục tiêu cố định.

Nhóm dự án lên kế hoạch tiến hành thử nghiệm quỹ đạo quy mô lớn vào năm 2030, hướng đến tạo ra ít nhất một MW điện. Tuy nhiên, Interesting Engineering đánh giá, để đạt mục tiêu này, họ cần lắp ráp một công trình có trọng lượng lớn hơn Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trên quỹ đạo.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, People's Daily)