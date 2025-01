Trung Quốc đạt kỷ lục sản lượng và doanh số ôtô năm 2024

Trong năm qua, lượng xe sản xuất tại Trung Quốc là 31,282 triệu chiếc, trong khi doanh số toàn thị trường là 31,436 triệu chiếc, đều vượt 2023.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM), sản lượng và doanh số ôtô của quốc gia này trong năm 2024 lần lượt tăng 3,7% và 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai con số này đều lập kỷ lục mới, duy trì trên mức 30 triệu chiếc.

Sản xuất và tiêu thụ xe con tiếp tục tăng trưởng ổn định, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tiêu dùng ôtô trong nước. Tuy nhiên, thị trường xe thương mại không đạt kỳ vọng với sản lượng và doanh số dưới ngưỡng 4 triệu chiếc mỗi năm.

Lĩnh vực xe năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ với sản lượng và doanh số hàng năm vượt qua ngưỡng 10 triệu chiếc lần đầu tiên. NEV chiếm hơn 40% tổng doanh số trong năm 2024. Trong khi đó, xuất khẩu ôtô của Trung Quốc cũng đạt mức cao mới trong năm qua, cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng toàn cầu.

Ôtô xếp hàng chờ lên tàu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Ảnh: China Daily

Dù đạt được những thành tựu này, ngành công nghiệp ôtô của Trung Quốc vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Những khó khăn chính bao gồm tác động bất lợi ngày càng sâu sắc từ những biến đổi của đổi môi trường bên ngoài, niềm tin của người tiêu dùng giảm sút, nhu cầu mua ôtô trong nước không đủ mạnh, và cạnh tranh gia tăng gây áp lực liên tục lên lợi nhuận, đe dọa sự phát triển của ngành.

Trung Quốc duy trì vị trí là thị trường ôtô lớn nhất thế giới trong 16 năm liên tiếp. Năm 2024, dù niềm tin tiêu dùng nội địa yếu, chủ nghĩa bảo hộ thương mại toàn cầu gia tăng và cạnh tranh trong ngành khốc liệt hơn, việc thực hiện hiệu quả các khoản trợ cấp của chính phủ, nỗ lực quảng bá không ngừng của các nhà sản xuất ôtô và chiến lược toàn diện đã giúp thúc đẩy tiêu dùng và giữ quy mô thị trường trên 30 triệu xe.

Nửa đầu năm 2024, sản xuất và doanh số ôtô giảm sút do lượng tồn kho cao và nhu cầu yếu, tạo áp lực lớn cho chuỗi cung ứng. Trong quý III, chính sách can thiệp nội địa đã kích thích phục hồi thị trường bán lẻ, xu hướng tích cực này tiếp tục kéo dài sang quý IV.

Năm 2024, ngành sản xuất ôtô con tại Trung Quốc đạt sản lượng 27,477 triệu chiếc, tăng 5,2% so với năm trước. Đây là năm thứ hai liên tiếp Trung Quốc ghi nhận sản lượng xe con vượt 25 triệu chiếc.

Mặc dù thị trường kém hiệu quả trong nửa đầu năm 2024, các chính sách kích thích đã thúc đẩy sản xuất và doanh số trong nửa cuối năm, đặc biệt tại thị trường bán lẻ. Trong 2024, doanh số xe con của Trung Quốc đạt 27,563 triệu chiếc, tăng 5,8% so với năm trước.

Ngành xe thương mại tại Trung Quốc vẫn yếu trong 2024 do đầu tư giảm và giá cước vận tải thấp, dẫn đến nhu cầu thay thế phương tiện thấp. Sản lượng và doanh số xe thương mại hàng năm của Trung Quốc là 3,805 triệu và 3,873 triệu chiếc, giảm lần lượt là 5,8% và 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2024, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xe năng lượng mới lớn nhất thế giới trong 10 năm liên tiếp. Nhiều yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng nhanh chóng của NEV, bao gồm: chính sách thuận lợi, các sản phẩm đa dạng, giá cả thấp hơn và cơ sở hạ tầng được cải thiện.

Trong năm qua, sản xuất và doanh số NEV của Trung Quốc đạt 12,888 triệu và 12,866 triệu xe, tăng 34,4% và 35,5% so với năm trước đó. Trong đó, doanh số nội địa hàng năm của NEV đạt 11,582 triệu xe (+39,7% so với cùng kỳ), trong khi xuất khẩu NEV đạt 1,284 triệu xe (+6,7% so với cùng kỳ).

Theo báo cáo, xe điện chạy pin (BEV) chiếm 60% tổng doanh số xe năng lượng mới của Trung Quốc trong năm 2024. Trong khi đó, xe hybrid sạc điện (PHEV) tăng trưởng mạnh và chiếm 40%.

Mỹ Anh (theo Gasgoo)