Trung Quốc đánh thuế bao cao su, thuốc tránh thai để thúc đẩy tỷ lệ sinh

Trung Quốc bãi bỏ quy định miễn thuế kéo dài ba thập kỷ đối với thuốc và thiết bị tránh thai nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh đang sụt giảm.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1, bao cao su và thuốc tránh thai giờ đây phải chịu thuế giá trị gia tăng 13%, mức thuế tiêu chuẩn áp dụng cho hầu hết hàng tiêu dùng. Đây là một thay đổi lớn vì các mặt hàng kiểm soát sinh sản vốn được miễn thuế ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua nhằm thúc đẩy kế hoạch hóa gia đình.

Các gia đình Trung Quốc trên một tuyến phố đi bộ ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, hồi năm 2023. Ảnh: Reuters

Động thái này được thực hiện trong bối cảnh Bắc Kinh đang gặp khó khăn trong nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh. Dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ ba liên tiếp vào năm 2024 và các chuyên gia cảnh báo xu hướng sụt giảm này sẽ còn tiếp diễn.

Trung Quốc từ năm ngoái miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em và triển khai các khoản trợ cấp hàng năm, tiếp nối một loạt biện pháp khuyến sinh trong năm 2024, như kêu gọi các trường đại học và cao đẳng đưa vào chương trình "giáo dục tình yêu" nhằm khắc họa hôn nhân, gia đình và sinh sản theo hướng tích cực.

Tháng trước, tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương thường niên, các lãnh đạo hàng đầu đất nước một lần nữa cam kết thúc đẩy "thái độ tích cực về hôn nhân và sinh con" nhằm ổn định tỷ lệ sinh.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã sụt giảm trong nhiều thập kỷ do hệ quả của chính sách một con được áp dụng từ năm 1980 đến 2015, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

Chi phí chăm sóc trẻ em và giáo dục đắt đỏ, cùng với tình trạng việc làm bấp bênh và nền kinh tế giảm tốc cũng khiến nhiều người trẻ Trung Quốc nản lòng trong việc kết hôn và lập gia đình.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)