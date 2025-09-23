Trung Quốc đại lục khuyến cáo công ty dừng mã hóa tài sản thực tại Hong Kong

Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc đại lục khuyến cáo các công ty môi giới có trụ sở ở nước này dừng hoạt động mã hóa tài sản thực (RWA) tại Hong Kong, theo Reuters.

Nguồn tin Reuters cho biết ít nhất 2 công ty môi giới hàng đầu đã nhận khuyến cáo của Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) yêu cầu tránh triển khai hoạt động RWA ở bên ngoài. Động thái được cho là nhằm tăng cường quản lý rủi ro với lĩnh vực kinh doanh mới và bảo đảm doanh nghiệp được hậu thuẫn bởi nền tảng kinh doanh hợp pháp và vững chắc.

Khuyến nghị cũng diễn ra trong bối cảnh Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc (FSTB) cùng Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hong Kong (HKMA) đang rà soát pháp lý với RWA, tham khảo theo kinh nghiệm quốc tế.

Mã hóa tài sản thực (RWA) là chuyển đổi các tài sản truyền thống như cổ phiếu, trái phiếu, thậm chí cả bất động sản thành token kỹ thuật số để giao dịch trên chuỗi khối (blockchain). Nhiều công ty Trung Quốc đại lục, gồm cả các công ty môi giới đã ra mắt sản phẩm RWA tại Hong Kong vài tháng qua.

Hiện chưa rõ yêu cầu dừng hoạt động RWA từ CSRC sẽ kéo dài bao lâu.

RWA là chuyển đổi tài sản thực thành token để giao dịch trên blockchain. Đồ họa: Phiên An

Người phát ngôn HKMA cho biết "không gian token hóa đang phát triển rất nhanh". Cơ quan này đang nghiên cứu triển khai "Project Ensemble" - dự án thí điểm có giới hạn (sandbox) cho token hóa. Rà soát pháp lý của Hong Kong về thị trường token hóa sẽ tập trung trước tiên vào mảng trái phiếu.

Năm qua, Hong Kong đẩy mạnh nỗ lực định vị thành trung tâm tài sản số của châu Á. Nhiều công ty, trong đó có các công ty môi giới, chuẩn bị triển khai giao dịch, tư vấn đầu tư và quản lý tài sản ảo.

Trong khi, Trung Quốc đại lục - từng là trung tâm giao dịch và khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới - thận trọng với tài sản số. Từ 2021, Bắc Kinh đã cấm giao dịch và khai thác tiền mã hóa vì lo ngại rủi ro hệ thống tài chính. Tháng trước, giới chức cũng yêu cầu các công ty môi giới lớn ngừng công bố các báo cáo khuyến nghị stablecoin (tiền số neo giá trị vào tài sản khác, thường là USD) nhằm kiềm chế làn sóng quan tâm đến loại tiền kỹ thuật số này từ giới đầu tư nội địa.

Thị trường RWA toàn cầu hiện có quy mô khoảng 29 tỷ USD. Chứng khoán China Merchants dự báo con số này có thể vượt 2.000 tỷ USD vào năm 2030. Tháng 6, chi nhánh Hong Kong của GF Securities đã ra mắt "GF tokens' - sản phẩm tạo lợi suất neo giá vào USD, đôla Hong Kong và nhân dân tệ.

Tháng 8, China Merchant Bank International đã hỗ trợ Shenzhen Futian Investment huy động 70,29 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu kỹ thuật số dựa trên RWA. Nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Seazen Group cho biết đang thành lập một viện nghiên cứu thúc đẩy RWA tại Hong Kong.

Phiên An (theo Reuters)