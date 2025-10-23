Trung Quốc công bố kế hoạch kinh tế 5 năm mới

Giới chức Trung Quốc đặt ra nhiều mục tiêu mới để phát triển kinh tế trong giai đoạn 2026-2030.

Ngày 23/10, tại Hội nghị Trung ương 4 với sự tham gia của Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo hàng đầu khác, Trung Quốc công bố Kế hoạch kinh tế 5 năm lần thứ 15 (2026-2030). Từ thập niên 50, họ duy trì tổ chức hội nghị 5 năm một lần, để đưa ra các mục tiêu về kinh tế - xã hội.

Tại phiên họp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra các nguyên tắc cho phát triển kinh tế - xã hội trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Trong đó, nước này tiếp tục theo đuổi phát triển chất lượng cao, tăng cường cải tổ, phát huy sự tương tác giữa thị trường hiệu quả và chính phủ, đồng thời bảo đảm phát triển và an ninh.

Họ cũng đề ra các mục tiêu chủ yếu cho giai đoạn này. Đó là đạt tiến bộ đáng kể trong phát triển chất lượng cao, nâng cao rõ rệt năng lực tự chủ về khoa học - công nghệ, tạo đột phá mới trong việc thúc đẩy cải cách toàn diện, đạt bước tiến nổi bật về văn hóa và đạo đức xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống; đạt bước tiến lớn trong sáng kiến "Trung Quốc tươi đẹp" và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.

Người dân đi qua một tổ hợp nhà hàng ở Thành Đô (Tứ Xuyên). Ảnh: Reuters

Năm nay, Trung Quốc kết thúc kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025). Trong giai đoạn này, họ đóng góp khoảng 30% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu, tiếp tục là "động lực phát triển lớn nhất thế giới", Global Times cho biết.

Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh nhiều thách thức khi Mỹ siết tiếp cận công nghệ, tăng thuế nhập khẩu thêm 100% với hàng Trung Quốc, và nhu cầu nội địa yếu. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nước này tháng 9 giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mạnh hơn dự kiến, khiến họ chưa thể thoát giảm phát.

Sự kiện cũng diễn ra chỉ vài ngày trước Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc, nơi Chủ tịch Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp mặt. Các kế hoạch 5 năm không thay đổi theo những biến động ngắn hạn trong quan hệ ngoại giao và thương mại. Tuy nhiên, giới phân tích cho biết Bắc Kinh luôn coi việc bảo vệ lợi ích quốc gia là nền tảng cho mọi chính sách, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày một tăng.

Hà Thu (theo Reuters)