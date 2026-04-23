Trung Quốc công bố hai phi hành gia nước ngoài đầu tiên

Trung Quốc hé lộ tên hai ứng viên người Pakistan được chọn làm những phi hành gia nước ngoài đầu tiên tham gia chương trình huấn luyện của nước này.

Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA) công bố thông tin mới hôm 22/4 và gọi đây là thành tựu mang tính bước ngoặt trong hợp tác quốc tế trên Thiên Cung, trạm vũ trụ do Trung Quốc xây dựng năm 2021.

Hai ứng viên, Muhammad Zeeshan Ali và Khurram Daud, sẽ sớm đến Trung Quốc với tư cách phi hành gia dự bị để huấn luyện. Sau khi hoàn thành mọi khóa huấn luyện và đánh giá, một trong hai sẽ tham gia nhiệm vụ không gian với vai trò chuyên gia tải trọng, trở thành phi hành gia nước ngoài đầu tiên trên trạm Thiên Cung.

Trước đó, vào tháng 2/2025, Trung Quốc và Pakistan đã ký thỏa thuận hợp tác về việc đưa một phi hành gia Pakistan lên trạm, chính thức khởi động quá trình tuyển chọn. Muhammad Zeeshan Ali và Khurram Daud trở thành những cái tên cuối cùng sau ba vòng sàng lọc nghiêm ngặt.

Muhammad Yousuf Khan (trái), chủ tịch Ủy ban nghiên cứu không gian và tầng khí quyển trên cao Pakistan (SUPARCO), và Lin Xiqiang (phải), phó giám đốc Văn phòng kỹ thuật không gian có người lái Trung Quốc (CMSEO), chụp ảnh cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong buổi thỏa thuận hợp tác tại Pakistan tháng 2/2025. Ảnh: Xinhua

Theo CMSA, việc tuyển chọn và đào tạo phi hành gia Pakistan là cột mốc quan trọng trong chương trình vũ trụ Trung Quốc, đồng thời là một ví dụ thành công khác về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, vốn diễn ra từ lâu.

Ngày 16/7/1990, vệ tinh liên lạc kỹ thuật số đầu tiên do Pakistan tự phát triển và sản xuất, Badr-1, phóng lên quỹ đạo Trái Đất thấp bằng tên lửa Trường Chinh 2E của Trung Quốc. Ngày 3/5/2024, tàu vũ trụ Hằng Nga 6 phóng lên từ tỉnh Hải Nam, mang theo vệ tinh CubeSat của Pakistan, giúp nước này có chuyến bay qua sát Mặt Trăng đầu tiên.

CMSA cho biết, cột mốc mới thể hiện thái độ cởi mở và sẵn sàng chia sẻ thành tựu phát triển hàng không vũ trụ với cộng đồng quốc tế. Cơ quan này nhấn mạnh, việc sử dụng không gian một cách hòa bình vì lợi ích của nhân loại luôn là khát vọng và sứ mệnh gốc rễ trong quá trình phát triển chương trình vũ trụ của Trung Quốc. CMSA khẳng định sẽ luôn chào đón các quốc gia trên thế giới tham gia hợp tác trong những nhiệm vụ như thí nghiệm khoa học, thử nghiệm công nghệ, tuyển chọn và đào tạo phi hành gia lên trạm Thiên Cung.

Phi hành gia Wu Fei làm việc bên ngoài module Vấn Thiên của trạm Thiên Cung trong chuyến đi bộ không gian thứ ba của nhiệm vụ Thần Châu 21, diễn ra ngày 16-17/4/2026. Ảnh: China in Space

Trạm Thiên Cung hiện là nền tảng nghiên cứu dài hạn và lớn nhất có người sinh sống trong chương trình vũ trụ của Trung Quốc. Phần đầu tiên của trạm, module lõi Thiên Hòa, bay lên không gian tháng 4/2021. Hai tháng sau, tàu Thần Châu 12 chở ba phi hành gia lên Thiên Cung, đánh dấu lần đầu tiên người Trung Quốc bước vào trạm vũ trụ riêng của nước này. Năm 2022, module phòng thí nghiệm Vấn Thiên và Mộng Thiên phóng lên không gian, ghép nối với Thiên Hòa, tạo thành cấu trúc chữ T cơ bản của trạm vũ trụ. Từ đó đến nay, trạm luôn đón các phi hành đoàn luân phiên tới thực hiện nhiệm vụ khoa học và có thể mở rộng thêm trong tương lai.

