Trung Quốc có thể phóng tàu Thần Châu 22 tuần tới

Trung Quốc dường như đã ấn định ngày phóng tàu Thần Châu 22 không chở người để thay thế tàu vũ trụ bị hư hại trên trạm Thiên Cung.

Theo thông báo đóng cửa không phận, Trung Quốc dự kiến phóng một tàu vũ trụ lên Thiên Cung từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ở Nội Mông vào ngày 25/11. Một quan chức của Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA) nói với đài truyền hình CCTV rằng nhiệm vụ phóng Thần Châu 22 đã được khởi động, công tác chuẩn bị cho mọi hệ thống đang diễn ra khẩn trương, bao gồm kiểm tra tàu và các bộ phận tên lửa, chuẩn bị hàng hóa.

Người này cho biết thêm, Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội để gửi thực phẩm và vật tư bổ sung lên Thiên Cung. Lý do là phi hành đoàn Thần Châu 20 phải ở lại trạm lâu hơn vài ngày so với kế hoạch, khiến thực phẩm và vật tư có thể cạn kiệt sớm hơn.

Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F đưa tàu Thần Châu 21 bay lên không gian từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ngày 31/10. Ảnh: Xinhua

Phi hành đoàn Thần Châu 21, gồm chỉ huy Zhang Lu cùng hai "tân binh" Wu Fei và Zhang Hongzhang, đang sống trên trạm Thiên Cung mà không có phương tiện di chuyển do tàu của họ đã dùng để đưa phi hành đoàn Thần Châu 20 về Trái Đất hôm 14/11.

Trước đó, tàu Thần Châu 20 xuất hiện những vết nứt trên cửa sổ, nhiều khả năng do va chạm với rác vũ trụ, không còn đủ an toàn để chở người. Do đó, tàu Thần Châu 21 trở thành phương tiện thay thế để đưa phi hành đoàn Thần Châu 20 "hồi hương" sau 6 tháng làm việc ngoài không gian.

Sau khi nhường tàu, phi hành đoàn Thần Châu 21, lên trạm Thiên Cung từ ngày 31/10, rơi vào tình cảnh không có "xuồng cứu sinh". Tàu Thần Châu 20 vẫn đang neo đậu tại trạm, nhưng không thể chở họ về nếu xảy ra chuyện khẩn cấp.

Thần Châu 22 ban đầu dự kiến phóng khoảng tháng 4-5/2026. SpaceNews trước đó cho biết, Trung Quốc luôn giữ một tên lửa đẩy Trường Chinh 2F và tàu Thần Châu "trong tình trạng gần như sẵn sàng" tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền khi thực hiện các nhiệm vụ có phi hành gia. Nếu sự cố xuất hiện trên trạm Thiên Cung, tàu cứu hộ dự phòng này có thể được phóng lên trạm chỉ sau 8,5 ngày. Dù vậy, quá trình phóng tàu và ghép nối với trạm vũ trụ đòi hỏi trạm phải ở vị trí quỹ đạo thích hợp so với bãi phóng.

Phi hành đoàn Thần Châu 20 và Thần Châu 21 ngày 1/11. Ảnh: Xinhua

Tàu Thần Châu 20 hư hại là sự cố thứ hai trong vòng hai năm khiến các phi hành gia "mắc kẹt" ngoài không gian. Tháng 6 năm ngoái, hai phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams đã bay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong chuyến chở người đầu tiên của tàu Starliner do Boeing sản xuất. Tuy nhiên, Starliner bị rò rỉ heli và động cơ đẩy trục trặc, khiến NASA quyết định cho tàu bay về mà không chở theo phi hành đoàn.

Wilmore và Williams tiếp tục sống trên ISS đến tháng 3, biến chuyến đi dự kiến kéo dài 10 ngày thành gần 9 tháng. Cuối cùng, họ trở về Trái Đất bằng tàu Crew Dragon của SpaceX cùng phi hành gia NASA Nick Hague và phi hành gia Nga Alexandr Gorbunov.

Các chuyên gia hàng không vũ trụ nhận định, những sự cố như trên là lời cảnh tỉnh về nhu cầu thiết lập dịch vụ cứu hộ không gian quốc tế. "Một điều tôi luôn cố gắng nhấn mạnh là việc xây dựng dịch vụ cứu hộ không gian ban đầu không nhất thiết chi quá nhiều tiền hay phải thành lập cơ quan chính phủ mới. Việc này có thể được thực hiện chỉ với vài triệu USD mỗi năm, con số "nằm trong tầm tay" nếu xét đến chi phí của những chuyến bay vũ trụ có phi hành đoàn", Jan Osburg, kỹ sư cấp cao tại tổ chức nghiên cứu RAND (Mỹ), nhận định.

Thu Thảo (Theo Space, CCTV)