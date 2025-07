Trung Quốc có dịch vụ cho thuê ôtô tự lái đầu tiên

Không giống thuật ngữ "thuê ôtô tự lái" là khi khách hàng tự lái chiếc xe thuê, dịch vụ ở Trung Quốc là nơi chiếc xe hoàn toàn tự lái.

Car Inc, công ty cho thuê ôtô sở hữu đội xe 160.000 chiếc tại Trung Quốc, cùng Baidu Apollo, nền tảng lái xe tự động của Baidu, vừa công bố ra mắt dịch vụ cho thuê xe tự lái đầu tiên trên thế giới. Dịch vụ này cho phép người từ 18 tuổi trở lên trải nghiệm thuê xe ngắn hạn "hoàn toàn tự động + hoàn toàn tự phục vụ".

Dịch vụ cho thuê ôtô tự lái của Car Inc được xây dựng dựa trên nền tảng lái xe tự động cấp độ L4 của Baidu Apollo. Sau khi đặt xe, người dùng xác định thời gian và địa điểm nhận xe mong muốn, hệ thống sẽ tự động ghép họ với phương tiện gần nhất có sẵn.

Khi nhận xe, phương tiện đỗ tại vị trí chỉ định, người dùng xác minh danh tính để mở khóa xe. Khi kết thúc hành trình, xe sẽ tự động lái đến điểm trả xe do người dùng chỉ định mà không cần thêm thao tác nào khác. Trong thời gian thuê, người dùng có thể linh hoạt thiết lập lịch trình trong khu vực hoạt động.

Ôtô tự lái gần trụ sở của Baidu ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Theo giám đốc sản phẩm lái xe thông minh của Car Inc, đội xe ban đầu của dịch vụ gồm các mẫu xe đã được tùy chỉnh Apollo Go (robotaxi), được thiết kế để chở tối đa 3 hành khách. Quy trình vận hành được tích hợp với hệ thống lái xe tự động của Baidu Apollo. Mức giá giữ nguyên so với các sản phẩm cho thuê ngắn hạn hiện có của Car Inc., với các lựa chọn đặt chỗ linh hoạt từ 4 giờ đến 7 ngày.

Apollo Go là nền tảng dịch vụ gọi xe tự hành của Baidu. Tính đến tháng 6 năm nay, Apollo Go đã tích lũy được hơn 11 triệu chuyến đi dịch vụ trên toàn cầu, với mức tăng 75% trong quý I so với cùng kỳ năm trước về số lượng đơn đặt hàng. Về mặt kiểm soát chi phí, xe Apollo Go thế hệ thứ 6 có giá 204.600 nhân dân tệ (28.150 USD), thấp hơn 30% so với Tesla và chỉ bằng 1/7 chi phí vận hành của Waymo.

Vẫn còn một số chi tiết chưa được tiết lộ về sự hợp tác này, như tổng số xe tự hành L4 được triển khai. Theo thông tin được công bố, xe tự hành chỉ được phép sử dụng bởi ba người, nghĩa là không thể sử dụng cả hai ghế trước. Với cùng mức giá, hiệu suất sử dụng không gian của cho thuê tự lái rõ ràng kém hơn so với xe không tự hành truyền thống. Hơn nữa, còn một câu hỏi khác: Liệu người thuê có còn cần bằng lái xe khi thuê một chiếc xe tự hành như vậy không?

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)