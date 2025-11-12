Trung Quốc chuẩn bị đưa các phi hành gia mắc kẹt trở về

Theo Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ đưa phi hành đoàn Thần Châu 20 trở về tiến triển tốt.

Phi hành gia Wang Jie, Chen Zhongrui và Chen Dong thuộc phi hành đoàn Thần Châu 20 sống trên trạm vũ trụ Thiên Cung từ ngày 24/4. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ trở về Trái Đất hôm 5/11 sau khi bàn giao công việc cho phi hành đoàn Thần Châu 21, gồm ba phi hành gia mới đến trạm hôm 31/10. Nhưng sau đó, đại diện CMSA thông báo tạm hoãn do nghi ngờ khoang tàu chở phi hành đoàn về bị mảnh rác vũ trụ nhỏ đâm trúng.

CMSA hôm 11/11 cho biết, sau khi chuyến bay bị hoãn, các kế hoạch và biện pháp ứng phó khẩn cấp được kích hoạt ngay lập tức. Nhóm chuyên gia cũng tiến hành phân tích mô phỏng, thử nghiệm và đánh giá an toàn sâu rộng với tàu Thần Châu 20 để nghiên cứu kế hoạch đưa phi hành đoàn trở về. Các cuộc diễn tập toàn diện cũng đang diễn ra tại bãi đáp.

Phi hành đoàn Thần Châu 20 và Thần Châu 21 ngày 1/11. Ảnh: Xinhua

Trạm vũ trụ Thiên Cung hiện vẫn hoạt động bình thường và đủ sức chứa cho hai phi hành đoàn. "Phi hành đoàn Thần Châu 20 đang làm việc và sinh hoạt bình thường trên trạm, đồng thời cùng phi hành đoàn Thần Châu-21 thực hiện những thí nghiệm khoa học trên quỹ đạo", CMSA cho biết.

"Có lẽ hơi đông đúc một chút. Dù chật chội, trạm vẫn đủ lớn để các phi hành gia di chuyển bên trong", Jonathan McDowell, nhà thiên văn học tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard & Smithsonian, nói với Scientific American.

Tuy nhiên, McDowell nhận xét các quan chức Trung Quốc vẫn chưa nêu chi tiết về mảnh rác đâm vào tàu Thần Châu 20 và mức độ hư hại. "Lỗ thủng nhỏ hay lớn? Có xảy ra giảm áp suất không? Tàu có vết rách nhìn thấy rõ hay không? Chúng ta vẫn chưa rõ".

SCMP trích hai nguồn tin thân cận cho biết, tàu Thần Châu 22, vốn dùng cho đợt luân chuyển phi hành đoàn tiếp theo, đang được chuẩn bị tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi. Trong khi đó, tàu Thần Châu 20 nhiều khả năng sẽ quay về Trái Đất mà không chở theo ba phi hành gia. Một nguồn tin cho biết sau khi va chạm với mảnh rác, tàu không hư hại nghiêm trọng và vẫn có thể hoạt động trên quỹ đạo. "Tuy nhiên, quá trình hồi quyển đòi hỏi tàu chịu nhiệt độ cực cao và nhiều áp lực khác, nên nhóm nghiên cứu quyết định chọn phương án an toàn", nguồn tin nói với SCMP.

Thu Thảo (Theo CGTN, Space)