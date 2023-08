Trung Quốc chi tỷ USD nhập cao su Việt Nam

Bảy tháng đầu năm, Trung Quốc chi hơn tỷ USD để nhập 757.600 tấn cao su của Việt Nam, tăng 12% về lượng, nhưng giảm hơn 10% về giá trị so cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu các nhóm hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 21,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp. Trong đó, rau quả xuất sang nước này trị giá 2 tỷ USD, còn cao su là trên một tỷ USD, tương ứng 757.600 tấn.

Cao su xuất sang Trung Quốc chiếm tới 99,82% kim ngạch. Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ hai cho Trung Quốc, chỉ sau Thái Lan.

Công nhân đang lấy mủ cao su. Ảnh: GVR.

Nguyên nhân khiến cao su tăng về lượng nhưng giảm về giá trị là do giá xuống thấp. Giá cao su xuất khẩu tháng 7 bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.291 USD một tấn, giảm 0,9% so với tháng 6 và giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường thế giới, đầu tháng 8 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á nhích nhẹ rồi quay đầu giảm do kinh tế Trung Quốc khó khăn và doanh số bán ôtô của nước này giảm.

Theo Hiệp hội ôtô chở khách Trung Quốc (CPCA), doanh số bán xe chở khách của nước này giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 7, đạt 1,79 triệu chiếc, giảm 2,6% so với cùng kỳ 2022.

Tuy nhiên, đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương Việt Nam) cho rằng nhu cầu tiêu thụ cao su của Trung Quốc dần hồi phục. Do đó, 5 tháng cuối năm, xuất khẩu cao su sang thị trường này sẽ tăng cao. Trong những tuần gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt chính sách để hỗ trợ nền kinh tế khi quá trình phục hồi sau đại dịch của nước này chững lại.

Thi Hà