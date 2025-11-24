Trung Quốc chỉ trích Nhật vì kế hoạch triển khai tên lửa gần Đài Loan

Trung Quốc cho rằng việc Nhật đưa tên lửa đến đảo gần Đài Loan là nỗ lực nhằm gây căng thẳng khu vực và kích động đối đầu quân sự.

"Các lực lượng cánh hữu đang đưa nước Nhật và khu vực đến thảm họa. Đây là nỗ lực có tính toán nhằm gây ra căng thẳng trong khu vực và kích động đối đầu quân sự", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi hôm 23/11 cho biết Tokyo đang lên kế hoạch triển khai tên lửa phòng không tầm trung trên Yonaguni, hòn đảo cực nam cách đảo Đài Loan khoảng 110 km về phía đông, trong lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng.

"Quyết định triển khai tên lửa này có thể giúp giảm nguy cơ xảy ra tấn công vũ trang vào đất nước chúng ta", ông Koizumi nói.

Theo bà Mao Ninh, động thái của Nhật Bản "cực kỳ nguy hiểm và sẽ gây ra lo ngại nghiêm trọng cho các nước lân cận cũng như cộng đồng quốc tế".

"Cùng với những phát biểu sai lầm của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về Đài Loan, xu hướng này cực kỳ nguy hiểm và đòi hỏi các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế phải hết sức cảnh giác", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, nhấn mạnh thêm rằng Bắc Kinh đủ "quyết tâm và năng lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của mình".

Nhật Bản chưa lên tiếng về phát biểu của bà Mao.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh năm 2023. Ảnh: AFP

Trung Quốc và Nhật Bản đang trải qua cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất nhiều năm qua, sau khi Thủ tướng Takaichi phát biểu rằng trong kịch bản xảy ra cuộc tấn công vào đảo Đài Loan, Tokyo có thể triển khai lực lượng phòng vệ nếu cuộc xung đột đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nhật Bản.

Trung Quốc đáp trả bằng cách yêu cầu bà Takaichi rút lại phát biểu, cấm hải sản, ngừng phát hành phim Nhật Bản và cảnh báo công dân không nên đến quốc gia này.

Hồi giữa tháng, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản sẽ hứng chịu thất bại quân sự "thảm hại" nếu sử dụng vũ lực để can thiệp vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)