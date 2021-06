Trung Quốc chỉ trích Mỹ, EU vì tưởng nhớ sự kiện Thiên An Môn

Trung Quốc chỉ trích lãnh sự quán Mỹ, EU tại Hong Kong vì thắp nến kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn, cáo buộc các nước gây mất ổn định.

"Bất kỳ nỗ lực nào nhằm lợi dụng Hong Kong để thực hiện các hoạt động xâm nhập hoặc phá hoại chống đại lục đều vượt qua lằn ranh đỏ và hoàn toàn không thể dung thứ", phát ngôn viên văn phòng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong hôm nay cho hay.

"Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các cơ quan của các quốc gia liên quan ở Hong Kong ngay lập tức ngừng can thiệp các vấn đề của Hong Kong cũng như vấn đề nội bộ của Trung Quốc nói chung, tránh đùa với lửa", người phát ngôn nói thêm.

Bên ngoài văn phòng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong. Ảnh: Wikipedia.

Tuyên bố được đưa ra sau khi những ngọn nến được thắp sáng trên cửa sổ tòa nhà lãnh sự Mỹ, cạnh tư dinh Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam, và văn phòng của Liên minh châu Âu (EU) tối 4/6. Các phái bộ này cũng đăng ảnh những ngọn nến trên mạng xã hội.

Trong ba thập kỷ qua, những đám đông lớn ở Hong Kong thường tổ chức lễ thắp nến vào ngày 4/6. Tuy nhiên, sự kiện năm nay bị cấm.

Ngày 4/6/1989, quân đội Trung Quốc được huy động để chấm dứt các cuộc biểu tình do sinh viên khởi xướng tại quảng trưởng Thiên An Môn. Theo CNN, cuộc biểu tình kéo dài trong 6 tuần, có lúc thu hút tới khoảng 1,2 triệu người đổ về Thiên An Môn vào ngày 19/5/1989 và lan rộng khắp khắp các thành phố, trường đại học ở Trung Quốc. Người biểu tình không hài lòng về tình trạng lạm phát, tiền lương, nhà ở, đã kêu gọi sự tự do và dân chủ lớn hơn.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa lần đầu tiên tuyên bố biểu tình ở Thiên An Môn 30 năm trước là "bất ổn chính trị mà chính quyền trung ương cần dập tắt, đó là chính sách đúng đắn". Ông nhấn mạnh thêm rằng sự phát triển của Trung Quốc từ năm 1989 cho thấy hành động của chính phủ là hợp lý.

Huyền Lê (Theo AFP)