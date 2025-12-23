Trung Quốc chỉ trích Mỹ bắt tàu dầu Venezuela

Bắc Kinh chỉ trích Washington vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, sau khi Mỹ bắt một tàu dầu "đang hướng đến Trung Quốc" ngoài khơi bờ biển Venezuela.

"Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế khi tùy tiện bắt giữ tàu thuyền nước khác. Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, phi pháp, thiếu cơ sở pháp lý quốc tế hoặc sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 22/12.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 22/12. Ảnh: AFP

Phát biểu của ông Lâm liên quan việc lực lượng tuần duyên Mỹ hôm 20/12 bắt một tàu chở dầu vừa rời cảng tại Venezuela và đang di chuyển trên vùng biển Caribe. Theo các tài liệu mà Reuters có được, tàu dầu mang tên Centuries bị lực lượng Mỹ bắt khi đang chở khoảng 1,8 triệu thùng dầu thô của Venezuela hướng đến Trung Quốc.

Đây là tàu dầu thứ hai bị Mỹ bắt ở Caribe trong vòng chưa đầy hai tuần, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố lệnh phong tỏa đối với các "tàu chở dầu bị trừng phạt" đến và đi từ Venezuela.

Tuần duyên Mỹ hôm 21/12 tìm cách bắt tàu dầu thứ ba là Bella 1 ngoài khơi Venezuela. Tuy nhiên, nỗ lực chặn bắt không thành công khi tàu dầu này từ chối tuân thủ và tăng tốc rời đi. Mỹ năm ngoái đưa tàu Bella 1 vào danh sách trừng phạt với cáo buộc vận chuyển dầu Iran.

Tại cuộc họp báo, ông Lâm Kiếm khẳng định Trung Quốc phản đối "mọi hành vi đi ngược mục đích cũng như nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, xâm phạm chủ quyền và an ninh của quốc gia khác, cấu thành chủ nghĩa đơn phương và hành vi bắt nạt".

Theo ông Lâm, Venezuela có quyền độc lập phát triển hợp tác cùng có lợi với nước khác.

"Chúng tôi tin rằng lập trường của Venezuela trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình đã nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của cộng đồng quốc tế", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Dầu thô Venezuela chiếm khoảng 4% tổng kim ngạch nhập khẩu dầu của Trung Quốc và Bắc Kinh là khách hàng mua dầu lớn nhất của Caracas. Lô dầu thô trên tàu Centuries được mua bởi Satau Tijana Oil Trading, một trong nhiều bên trung gian tham gia vào việc bán dầu của tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA cho các nhà máy lọc dầu tư nhân tại Trung Quốc.

Mỹ gần đây liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy. Chính phủ Venezuela gọi các vụ chặn bắt tàu dầu là "hành vi cướp biển quốc tế nghiêm trọng".

Huyền Lê (Theo Reuters, Hill)