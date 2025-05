Trung Quốc chỉ trích dự án lá chắn Vòm Vàng của Mỹ

Trung Quốc cho rằng dự án lá chắn tên lửa Vòm Vàng của Tổng thống Trump sẽ "hủy hoại ổn định toàn cầu", có nguy cơ biến vũ trụ thành "chiến trường".

"Dự án này sẽ hủy hoại sự cân bằng và ổn định chiến lược toàn cầu. Trung Quốc bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về vấn đề này. Chúng tôi kêu gọi Mỹ từ bỏ việc phát triển và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu càng sớm càng tốt", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 21/5.

Tuyên bố được bà Mao đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/5 công bố dự án lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome), dự kiến hoàn thành năm 2029. Theo ông Trump, lá chắn tên lửa Vòm Vàng với chi phí khoảng 175 tỷ USD sẽ có khả năng đánh chặn tên lửa được phóng từ bên kia bán cầu và thậm chí cả trong không gian.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mỹ "đặt lợi ích của riêng mình lên hàng đầu và ám ảnh với việc theo đuổi an ninh tuyệt đối, vi phạm nguyên tắc an ninh của một quốc gia không được phép đánh đổi bằng an ninh của nước khác".

"Kế hoạch này làm tăng nguy cơ biến không gian thành chiến trường, thúc đẩy chạy đua vũ trang và hủy hoại an ninh quốc tế", bà Mao Ninh nói thêm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Trong họp báo hôm nay, khi được hỏi liệu dự án Vòm Vàng có bị coi là mối đe dọa với sự cân bằng hạt nhân giữa Nga với Mỹ hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Moskva chưa có thông tin chi tiết về dự án này và nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ.

"Trong tương lai gần, các sự kiện như vậy sẽ đòi hỏi nối lại liên lạc giữa hai bên về vấn đề ổn định chiến lược", ông Peskov nói.

Nga và Trung Quốc hồi đầu tháng này cũng chỉ trích dự án Vòm Vàng "gây bất ổn sâu sắc" và có nguy cơ biến không gian thành "chiến trường". Điện Kremlin khi đó cho rằng Vòm Vàng sẽ "làm tăng đáng kể kho vũ khí để tiến hành các hoạt động tác chiến ngoài không gian".

Theo Đánh giá Phòng thủ Tên lửa năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Mỹ, Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách với Mỹ về công nghệ tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, trong khi Nga đang hiện đại hóa hệ thống tên lửa tầm xa xuyên lục địa và phát triển tên lửa tấn công chính xác tiên tiến.

Giới chuyên gia nhận định ý tưởng về Vòm Vàng lấy cảm hứng từ lá chắn Vòm Sắt (Iron Dome) trên bộ của Israel, có khả năng đánh chặn tên lửa và rocket. Hệ thống Vòm Vàng của ông Trump có độ phủ rộng hơn nhiều, gồm loạt vệ tinh giám sát và vệ tinh tấn công có khả năng hạ tên lửa đối phương sau khi phóng.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bày tỏ hoài nghi về kinh phí ước tính và mốc thời gian mà ông Trump nêu ra. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ từng ước tính hệ thống Vòm Vàng có thể tốn tới 831 tỷ USD và phải xây dựng trong hai thập kỷ.

Nguồn ngân sách cho Vòm Vàng vẫn chưa chắc chắn. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa đề xuất khoản đầu tư ban đầu trị giá 25 tỷ USD cho dự án, song khoản ngân sách nằm trong gói 150 tỷ USD này gắn liền với dự luật đang vướng phải trở ngại đáng kể tại quốc hội Mỹ.

