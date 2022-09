Trung Quốc chi tiền kỷ lục mua năng lượng Nga

Tháng trước, chi tiêu của Trung Quốc cho các sản phẩm năng lượng Nga đã tăng lên mức kỷ lục 8,3 tỷ USD.

Bloomberg đánh giá điều này cho thấy Trung Quốc tiếp tục tăng sự phụ thuộc vào các nguồn cung dầu thô, sản phẩm dầu, khí đốt và than từ Moscow.

Theo Hải quan Trung Quốc, khối lượng nhập khẩu năng lượng tháng 8 cao hơn 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kim ngạch sản phẩm năng lượng quốc gia này mua từ Nga cũng đạt gần 44 tỷ USD, tăng 74% trong 6 tháng kể từ xung đột tại Ukraine xảy ra.

Dù giá trị nhập khẩu tăng cao do giá năng lượng toàn cầu đi lên, Trung Quốc vẫn tiếp nhận được sản lượng lớn hơn có thể nhờ chiết khấu lớn từ đồng minh chiến lược. Trong khi Nga cũng cần một thị trường để xuất khẩu hàng hóa đang bị phần lớn thế giới xa lánh.

Xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc đã tăng lên 8,34 triệu tấn trong tháng trước và 7,15 triệu tấn trong tháng 7. Nga có khả năng sẽ vận chuyển nhiều dầu thô và sản phẩm tới các điểm đến bao gồm Trung Quốc những tháng tới khi châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt với quốc gia này vì cuộc chiến tại Ukraine.

Mặt hàng than cũng chứng kiến sản lượng tăng mức kỷ lục khi Trung Quốc nhập 8,5 triệu tấn trong tháng 7, tăng 57% so với một năm trước, trong đó than luyện cốc cho ngành thép khoảng 1,9 triệu tấn. Việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng cũng tăng lên 671.000 tấn - mức cao nhất từ năm 2020 và tăng 37% so với cùng kỳ.

Tú Anh (theo Bloomberg)