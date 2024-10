Trung Quốc chi tiền gấp đôi mua cau Việt

9 tháng đầu năm, xuất khẩu cau đạt gần 29 triệu USD, trong đó riêng thị trường Trung Quốc chiếm 27,3 triệu USD (hơn 655 tỷ đồng), tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu được Hải quan công bố hôm nay. Ngoài Trung Quốc, các thị trường tiêu thụ cau khác gồm Mỹ, xếp thứ hai với gần 1 triệu USD, Thái Lan với 258.000 USD, Nepal là 141.000 USD, Ấn Độ 88.000 USD, Sri Lanka 64.000 USD và Bhutan 29.000 USD. Trong đó, một số thị trường như Thái Lan, Nepal, Sri Lanka và Bhutan năm 2023 không nhập khẩu cau Việt Nam, cho thấy nhu cầu năm nay có sự thay đổi.

Cau được trồng tại Quảng Nam: Ảnh: Đắc Thành

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhu cầu cau tăng mạnh do nguồn cung tại đảo Hải Nam (Trung Quốc) - nơi cung cấp tới 90-99% tổng sản lượng cau nước này - bị suy giảm nghiêm trọng do bão. Vì vậy, Trung Quốc phải tăng nhập khẩu từ các nước khác như Việt Nam và Indonesia để bù đắp.

Thời gian qua, giá cau tại Trung Quốc liên tục tăng cao do bệnh vàng lá trên cây ngày càng nghiêm trọng, khiến nguồn cung bị giảm sản lượng. Đầu tháng 10, giá cau tại nước này lập đỉnh 45 nhân dân tệ một cân (cân Trung Quốc bằng 0,6 kg), tương đương 270.000 đồng một kg, tăng 25% so với tháng trước và gấp 6 lần so với năm 2016.

Tại Việt Nam, giá cau cũng tăng mạnh, có lúc lên tới 85.000 đồng một kg ở Quảng Ngãi và gần 100.000 đồng một kg ở Quảng Nam. Tuy nhiên hiện tại giá cau đã giảm còn khoảng 30.000 đồng một kg, thấp hơn nhiều so với giá cau tại Trung Quốc (khoảng 220.000 đồng một kg).

Thi Hà