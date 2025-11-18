Trung Quốc chi hơn tỷ USD mua tôm Việt Nam

Xuất khẩu tôm tăng mạnh khi Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất, chi hơn 1,1 tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng này trong 10 tháng, tăng 64% so với cùng kỳ 2024.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Trung Quốc là thị trường tăng trưởng nhanh nhất, đóng vai trò động lực chính đưa kim ngạch toàn ngành lên 3,9 tỷ USD trong 10 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 10, xuất khẩu tôm đạt 498 triệu USD, mức kỷ lục từ đầu năm. Đơn hàng sang Trung Quốc đại lục và Hong Kong đạt 140 triệu USD, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, cho thấy nhu cầu mạnh với các sản phẩm tôm sống, tươi và đông lạnh của Việt Nam.

Trung Quốc đang tăng tốc nhập khẩu để đáp ứng tiêu thụ nội địa cũng như nhu cầu chế biến phục vụ tái xuất. Lợi thế địa lý, chi phí vận chuyển thấp và khả năng cung ứng đều đặn giúp tôm Việt Nam trở thành lựa chọn cạnh tranh hơn so với nhiều nguồn cung khác.

Tôm hùm được bán ở phường An Hội Đông (TP HCM). Ảnh: Quỳnh Trần

Cùng với Trung Quốc, khu vực CP TPP tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp cho ngành khi đạt hơn 1 tỷ USD trong 10 tháng. Nhật Bản, Canada và Australia duy trì nhu cầu ổn định, giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ sở cân đối thị trường trong bối cảnh Mỹ gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại.

Tại Mỹ, kim ngạch 10 tháng đạt 702 triệu USD, tăng 9%. Dù cạnh tranh với Ecuador và Ấn Độ gây sức ép lên giá bán, mức xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ trong tháng 10 vẫn đạt 114 triệu USD, cho thấy nhu cầu chưa suy yếu. Còn Đài Loan, nhập khẩu trong tháng 10 bật tăng gần 80%, thể hiện dư địa mở rộng tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Tôm chân trắng tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi mang về 2,5 tỷ USD, chiếm gần 65% tổng kim ngạch 10 tháng. Giá cạnh tranh, nguồn cung ổn định và phù hợp khẩu vị của nhiều thị trường giúp dòng sản phẩm này duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Tôm sú đạt 385 triệu USD, chủ yếu phục vụ Nhật Bản và phân khúc tôm sinh thái, tôm size lớn tại Trung Quốc. Các sản phẩm tôm khác mang về 991 triệu USD, phản ánh xu hướng doanh nghiệp tăng cường chế biến sâu để cải thiện giá trị gia tăng và tận dụng tốt hơn công suất nhà máy.

Dù tăng trưởng đang tích cực, quý IV, ngành tôm được dự báo chậm hơn do tác động của thuế và các biện pháp phòng vệ thương mại từ Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn thứ hai. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, giá thành và tiến độ ký hợp đồng cho các lô hàng mới.

Tuy vậy, với đà tăng mạnh tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc - thị trường đã chi hơn tỷ USD mua tôm Việt, vẫn duy trì triển vọng khả quan cho cả năm. Theo các chuyên gia, nếu doanh nghiệp tiếp tục đảm bảo chất lượng, tối ưu sản phẩm giá trị cao và mở rộng thị trường, mức độ giảm tốc có thể được kiểm soát trong những tháng cuối năm.

Thi Hà