Trung Quốc 'cháy hàng' mũ bảo hiểm

Mũ bảo hiểm tăng giá chóng mặt, không đáp ứng đủ nhu cầu khi Trung Quốc ra luật mới bắt buộc người đi xe máy điện đội mũ bảo hiểm.

Cụm từ "mũ bảo hiểm tăng giá" được tìm kiếm liên tục trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây. Mũ bảo hiểm, mặt hàng có giá chỉ 30 tệ (4,22 USD) trước tháng 4, một tuần trước đã tăng lên 80 tệ (11,24 USD) và lên 188 tệ (26,42 USD) vào 16/5. Đến 21/5, giá một chiếc mũ bảo hiểm đã tăng lên 298 tệ (41,88 USD).

Cơn sốt mũ bảo hiểm bùng lên sau khi Bộ Công an Trung Quốc hôm 21/4 phát động chiến dịch "một mũ bảo hiểm, một dây an toàn", bắt buộc người đi xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm, còn người lái xe ôtô phải thắt dây an toàn. Quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ 1/6, chỉ hơn một tháng sau khi ban hành.

Một người giao hàng đội mũ bảo hiểm trên đường phố Bắc Kinh hôm 19/5. Ảnh: Reuters.

Đây là lần đầu chính quyền Trung Quốc buộc người đi xe máy điện phải tuân thủ quy định mũ bảo hiểm. Trước đó, quy định này không mang tính bắt buộc nên chỉ 30% người đi xe máy điện đội mũ bảo hiểm.

"Nghiên cứu cho thấy sử dụng mũ bảo hiểm và dây an toàn đúng cách sẽ giảm nguy cơ tử vong do tai nạn giao thông từ 60% lên 70%, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mạng sống", Bộ Công an Trung Quốc tuyên bố.

Wang Zhenxiang, 35 tuổi, chủ cửa hàng tạp hóa ở Thượng Hải, gần đây đã vội mua hàng trăm chiếc mũ bảo hiểm giá 30 tệ. Wang đang bán lại mặt hàng này với giá 85 tệ.

Anh là một trong số rất nhiều người vui mừng vì luật mới. Cơ hội làm giàu nhanh chóng bắt nguồn từ thực tế không có nơi nào bán mũ bảo hiểm rẻ như thế ở khu vực xung quanh.

"Tôi có thể bán lại với giá cao vì mũ bảo hiểm đang trở thành mặt hàng được săn đón", Wang nói. "Giá dự kiến còn tăng nữa vì tôi thấy ngày càng nhiều người hỏi mua".

Trung Quốc có khoảng 300 triệu người đi xe máy điện. Từng là vương quốc xe đạp trên thế giới, khi đa số người dân sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển chính, Trung Quốc nay là thị trường xe máy điện lớn nhất thế giới, chiếm 60% tổng số xe điện trên toàn cầu.

Theo nghiên cứu của công ty Guojin, nhu cầu mũ bảo hiểm ở Trung Quốc vào khoảng 200 triệu chiếc. Nếu tính trung bình 50 tệ một mũ, quy mô thị trường này có thể hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD). Những nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc chỉ đạt năng suất tối đa 2.000 cái mỗi ngày.

Mũ bảo hiểm tăng giá từ khi chính sách mới được công bố, thậm chí tăng gấp đôi hoặc gấp ba chỉ sau một đêm. Giá của ABS, loại vật liệu dùng để sản xuất mũ bảo hiểm, cũng tăng gấp 4 lần.

Cổ phiếu của các công ty sản xuất mũ bảo hiểm và ngành nghề liên quan cũng tăng vọt. Giá cổ phiếu của công ty công nghệ kỹ thuật Guoli Quảng Đông, Julong Nam Kinh, hai nơi sản xuất nhựa dùng trong mũ bảo hiểm xe đạp, đã tăng mỗi ngày 10% trong phiên thứ ba liên tiếp hôm 20/5.

Trong khi đó, hơn 3.500 doanh nghiệp mới trong ngành sản xuất mũ bảo hiểm đã được thành lập trong thời gian qua, chủ yếu tại các tỉnh duyên hải phía đông. Các nhà máy ngập trong đơn đặt hàng. Tuy nhiên, nhiều doanh nhân cho biết nhiều loại mũ bảo hiểm không đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn quốc gia, khuyên người tiêu dùng nên lựa chọn kỹ trước khi mua.

Hồng Hạnh (Theo CGTN/SCMP)