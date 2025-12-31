Trung Quốc cắt giảm bài kiểm tra ở tất cả khối lớp

Trung QuốcBộ Giáo dục giảm số bài thi ở tất khối lớp, trong đó cấm với lớp 1,2, đồng thời bỏ chấm điểm theo thang 10, nhằm giảm áp lực học tập.

Theo hướng dẫn ban hành hồi giữa tháng này, các trường tiểu học không được phép tổ chức bất kỳ bài kiểm tra viết nào cho học sinh hai khối đầu cấp. Ở các khối lớp còn lại, chỉ có một bài kiểm tra vào cuối mỗi học kỳ.

Ở bậc trung học, học sinh chỉ phải làm một bài thi giữa kỳ và một cuối kỳ. Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng nghiêm cấm tổ chức các cuộc thi liên trường hoặc thi theo quy mô quận, huyện, trừ khối cuối cấp.

Học sinh tại một trường tiểu học ở Trung Quốc. Ảnh: China Daily/News.cn

Một thay đổi quan trọng khác là việc chấm điểm. Kết quả thi phải được chuyển sang hệ thống phân loại theo cấp độ (A, B, C...) thay vì điểm số cụ thể. Các trường cũng bị cấm công khai xếp hạng học sinh. Mục tiêu của việc kiểm tra phải nhằm chẩn đoán lỗ hổng kiến thức để điều chỉnh cách dạy.

Bộ Giáo dục cũng siết chặt quy trình ra đề, yêu cầu nội dung phải bám sát chương trình, tránh các câu hỏi đánh đố hoặc quá khó. Đề thi phải qua ít nhất 3 người rà soát trước khi sử dụng. Các trường không đủ năng lực tự thiết kế đề phải dùng đề của cơ quan giáo dục, tuyệt đối không được mua đề làm sẵn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh sức khỏe tinh thần của trẻ em Trung Quốc đang ở mức báo động.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet Regional Health — Western Pacific vào tháng 9, tỷ lệ mắc các rối loạn tâm thần nói chung ở trẻ em và vị thành niên Trung Quốc đã vượt quá 10%. Trong đó, các vấn đề lo âu, trầm cảm và rối loạn kiểm soát xung động gây ra gánh nặng lớn nhất.

Báo cáo Phát triển Thanh niên Trung Quốc (China Youth Development Report) công bố năm 2021 cũng ước tính khoảng 30 triệu trẻ em và vị thành niên dưới 17 tuổi ở nước này đang phải trải qua nhiều vấn đề về cảm xúc và hành vi khác nhau.

Để khắc phục, hồi tháng 11, chính quyền đã thực thi nhiều biện pháp đồng bộ như: giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử, bắt buộc học sinh tập thể dục 2 giờ mỗi ngày và cắt giảm khối lượng bài tập về nhà.

Khánh Linh (Theo China Daily, Reuters)