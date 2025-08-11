Trung Quốc cạnh tranh SpaceX về tàu thu hồi tên lửa tái sử dụng

Trung Quốc mới ra mắt tàu không người lái thu hồi tên lửa tái sử dụng, trở thành nước thứ hai sau Mỹ làm chủ công nghệ này.

Tàu Xingji Guihang do iSpace chế tạo. Ảnh: iSpace

Theo Energy Reporters, Trung Quốc đưa vào sử dụng mẫu tàu mới đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy phát triển tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc, công nghệ thiết yếu giúp giảm chi phí du hành không gian và xây dựng ngành công nghiệp vũ trụ thương mại.

Mẫu tàu mới mang tên Xingji Guihang được phát triển bởi công ty hàng không vũ trụ tư nhân iSpace ở Bắc Kinh, dùng để thu hồi tên lửa tái sử dụng của vài nhà sản xuất Trung Quốc. Con tàu được thiết kế để phóng tên lửa SQX-3 của iSpace cuối năm nay. Trong tương lai, nó sẽ tương thích với các nhiệm vụ trên biển nhằm thu hồi nhiều tên lửa tái sử dụng kích thước từ vừa tới lớn.

Tương tự tàu tự lái của SpaceX, tàu Xingji Guihang của iSpace trang bị hệ thống định vị chủ động và có thể vận hành tự động. Phương tiện dài khoảng 100 m và rộng 42 m, phần sàn có kích thước 40 x 60 m và diện tích 2.400 m2, đủ lớn để chứa tên lửa đẩy ở tầng thứ nhất. Theo iSpace, con tàu mới có thể chở hàng nặng và định vị chính xác nhằm thu thập các bộ phận tên lửa hồi quyển ngay cả khi biển động. Tàu được đóng và hạ thủy ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, nơi phương tiện sẽ trải qua gian đoạn thử nghiệm trước khi di chuyển theo sông Trường Giang tới vùng ven biển, đến tỉnh Hải Nam để bàn giao vào tháng 10/2025.

Tàu thu hồi tên lửa được thiết kế để thu thập bộ phận như tên lửa đẩy ở tầng một sau khi phóng, sau đó vận chuyển để phân tích và tái sử dụng, giúp các công ty giảm chi phí phóng. Thông thường, những nhiệm vụ chở hàng nhẹ sẽ quay trở lại bãi phóng, nhưng nhiệm vụ chở hàng nặng hoặc yêu cầu tốc độ cao thường không đủ nhiên liệu để quay lại, do đó phải dựa vào tàu thu hồi đón tầng đẩy trên biển.

Công nghệ này ban đầu được phát triển bởi SpaceX, công ty thu hồi thành công tầng đẩy tên lửa Falcon 9 bằng tàu tự lái lần đầu tiên năm 2015. Năm ngoái, họ cũng thu hồi tầng đẩy của siêu tên lửa Starship. Trước iSpace, Mỹ là nước duy nhất trên thế giới sở hữu tàu thu hồi tên lửa.

An Khang (Theo Interesting Engineering/SCMP/Energy Reporters)