Trung Quốc cảnh báo quan chức không 'giao bí mật nhà nước cho AI'

Giới chức Trung Quốc khuyến khích chính quyền địa phương sử dụng AI, nhưng cảnh báo họ không để AI tiếp cận dữ liệu nhạy cảm hoặc bí mật nhà nước.

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cùng Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia hôm 10/10 công bố hướng dẫn mới, nói rằng các mô hình AI có thể giúp chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả hơn và mang lại lợi ích cho người dân.

Hướng dẫn này liệt kê các lĩnh vực mà quan chức địa phương có thể sử dụng AI, như tham vấn trực tuyến để trả lời câu hỏi của người dân, sử dụng máy bay không người lái và camera giám sát để phát hiện cơ sở hạ tầng xuống cấp, hỗ trợ soạn thảo tài liệu, thực hiện nghiên cứu và điền biểu mẫu.

Dữ liệu lớn có thể được sử dụng để đánh giá chính sách, cung cấp cảnh báo thiên tai và lập kế hoạch khẩn cấp.

Tuy nhiên, hướng dẫn cũng cảnh báo chính quyền địa phương cần lựa chọn thận trọng mô hình AI. Họ được yêu cầu bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân trong quá trình huấn luyện mô hình AI, quản lý chặt chẽ việc sử dụng chúng và đảm bảo các mô hình này không thể truy cập bí mật nhà nước.

Người xem quan sát các mô hình chip AI tại Hội chợ Công nghiệp Quốc tế Trung Quốc lần thứ 25 tại Thượng Hải ngày 23/9. Ảnh: AFP

Các địa phương phải đánh giá toàn diện mức độ an toàn của các mô hình AI trước khi đưa vào vận hành. Công chức cần được đào tạo cách sử dụng, lý thuyết và công nghệ AI cũng như nguyên tắc về an toàn và đạo đức.

Hướng dẫn được ban hành khi chính quyền trung ương Trung Quốc đang tìm cách nâng cao hiệu quả quản lý bằng cách giảm gánh nặng cho cán bộ cơ sở và giảm "chủ nghĩa hình thức", thuật ngữ dùng để chỉ việc phải họp hành quá nhiều và soạn thảo báo cáo dài dòng.

Những áp lực này thường khiến cán bộ cơ sở cảm thấy quá tải và chính quyền trung ương lo ngại điều này đang cản trở các mục tiêu như dẹp trừ tham nhũng và phục hồi kinh tế.

Một số chính quyền địa phương ở Trung Quốc cho biết đang sử dụng AI để soạn thảo văn bản, sản xuất tài liệu quảng bá và kiểm duyệt nội dung trên Internet. Hồi tháng 2, chính quyền Tân Hương, tỉnh Hà Nam công bố hướng dẫn sử dụng AI để soạn thảo văn bản, khẳng định một văn phòng trong tỉnh đã tăng hiệu quả soạn thảo lên 40% và giảm 85% lỗi.

Cũng trong tháng đó, phòng giao thông vận tải ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, cho biết đã sử dụng DeepSeek để dự đoán tình trạng tắc đường và đưa ra cảnh báo trước cho người tham gia giao thông.

Hồi tháng 6, nhân viên cộng đồng ở Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông nói rằng đã sử dụng mô hình AI để phân tích dư luận trên mạng xã hội tốt hơn và xác định thời điểm chính quyền nên can thiệp để hòa giải tranh chấp trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hướng dẫn mới cũng cảnh báo về mức độ nguy hiểm của việc "mù quáng chạy theo ưu thế công nghệ và đổi mới khái niệm". Họ cho rằng AI chỉ nên được sử dụng để hỗ trợ công chức trong công việc và cần phải có ranh giới rõ ràng về mục đích sử dụng.

Hồi tháng 7, Trung Quốc công bố kế hoạch hành động 13 điểm về AI, tuyên bố "khu vực công nên đi đầu trong việc triển khai các ứng dụng" bằng cách tích hợp AI vào giáo dục, giao thông và chăm sóc sức khỏe. Kế hoạch cũng nhấn mạnh nhiệm vụ sử dụng AI "để thúc đẩy kinh tế thực chất".

Huyền Lê (Theo People's Daily, China Daily)