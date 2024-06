Trung Quốc cảnh báo nguy cơ hè nóng bất thường

Các nhà dự báo Trung Quốc cảnh báo nước này có thể hứng chịu nắng nóng bất thường trong mùa hè và cần chuẩn bị biện pháp ứng phó.

Các chuyên gia thời tiết cảnh báo Trung Quốc năm nay tiếp tục đối mặt mùa hè nắng nóng, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng khắp đất nước. Đây sẽ là mùa hè thứ ba liên tục Trung Quốc nắng nóng bất thường, sau hai năm ghi nhận lũ lụt, hạn hán và cháy rừng chưa từng có.

Zheng Zhihai, trưởng ban dự báo của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, hồi đầu tuần cho biết đa số địa phương Trung Quốc sẽ ghi nhận nhiệt độ cao hơn bình thường trong mùa hè năm nay, với mức nhiệt trên 35 độ C xảy ra thường xuyên hơn.

Các đợt nắng nóng ngắn sẽ xảy ra ở miền nam, miền đông và miền bắc Trung Quốc, khu tự trị Tân Cương ở phía tây. Một số khu vực "đối mặt các đợt nắng nóng nhiệt độ rất cao".

Ông Zheng lưu ý Trung Quốc cần chuẩn bị đầy đủ công tác ứng phó và tưới tiêu hợp lý để phòng ngừa hạn hán, đảm bảo nguồn cung điện trong cao điểm mùa hè, khi nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng cao.

Nữ du khách che ô chụp ảnh trong Cố Cung giữa trời nắng ngày 21/5. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ông Zheng cho hay tình hình chung sẽ không nghiêm trọng bằng năm 2022, khi Trung Quốc hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất lịch sử với nền nhiệt cao bất thường kéo dài hơn 70 ngày. Nhiệt độ mùa hè năm ngoái tại Trung Quốc cũng cao hơn mức trung bình 0,8 độ C.

Theo Trung tâm dịch vụ dữ liệu khí tượng Trung Quốc, bất kỳ ngày nào có nhiệt độ trên 35 độ C được gọi là ngày "nhiệt độ cao" và kéo dài liên tục ba ngày sẽ được gọi là "sóng nhiệt".

Ngoài Trung Quốc đại lục, Hong Kong cũng được dự báo nắng nóng bất thường vào mùa hè năm nay. Leung Wing-mo, phát ngôn viên Hiệp hội Khí tượng Hong Kong, cho hay Hong Kong dự kiến trải qua một số đợt mát do La Nina, nhưng các đợt mát này sẽ bị lu mờ trước xu hướng nóng lên trên toàn cầu.

Tháng trước, nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á hứng chịu nắng nóng kéo dài. Tại Ấn Độ, thủ đô New Delhi và bang Rajasthan ghi nhận nhiệt độ trên 50 độ C, hơn 50 người chết vì sốc nhiệt tuần qua. Nước láng giềng Pakistan cũng ghi nhận nhiệt độ trên 50 độ C.

Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo năm nay có thể nóng hơn năm ngoái. Theo báo cáo công bố ngày 5/6, nhiệt độ toàn cầu năm 2028 có thể tăng 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Hồng Hạnh (Theo Xinhua/Sixth Tone)