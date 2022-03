Trung Quốc cảnh báo kinh tế đối mặt thách thức 'nghiêm trọng'

Quan chức Trung Quốc cảnh báo nền kinh tế nước này đối mặt nhiều thách thức, trong đó có áp lực khổng lồ từ bất định trong thương mại toàn cầu.

"Năm nay, áp lực đối với hoạt động ngoại thương sẽ rất lớn và tình hình sẽ rất nghiêm trọng", Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.

Theo ông Vương, ngoại thương, vốn giúp thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào năm ngoái, sẽ phải đối mặt nhu cầu bên ngoài không chắc chắn và nền tảng thống kê cao từ năm 2021. Năm ngoái, nền kinh tế Trung Quốc phục hồi với mức tăng trưởng tốt nhất trong một thập kỷ nhờ xuất khẩu tăng mạnh, và kết quả là thặng dư thương mại kỷ lục.

Tình trạng thiếu lao động và chi phí nguyên liệu thô cao cũng tạo ra áp lực lớn với khả năng xử lý các đơn hàng nước ngoài của các công ty vừa và nhỏ Trung Quốc. Trước những bất ổn toàn cầu, Trung Quốc phải "làm mọi thứ có thể" trong năm nay để thúc đẩy tiêu dùng nội địa, ông Vương nói.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 24/2. Ảnh: Reuters.

Đã có những dấu hiệu cho thấy động lực nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại do tiêu dùng suy yếu và bất động sản trong nước đi xuống. Trong tháng 12/2021, doanh số bán lẻ tăng 1,7% so với một năm trước đó, thấp hơn mức dự báo trung bình là 3,7%, và chậm lại so với mức tăng 3,9% của tháng 11.

Ổn định mọi mặt xã hội được coi là vấn đề trọng tâm của Trung Quốc năm nay, khi đại hội toàn quốc đảng Cộng sản nước này sẽ diễn ra vào cuối năm. Ông Vương cho biết Trung Quốc sẽ hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài hơn vào lĩnh vực công nghiệp, trong đó có sản xuất công nghệ cao và các ngành công nghiệp mới chiến lược.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tăng ở mức hai con số trong tháng 1 và tháng 2, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh.

Cảnh báo của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn. Nga hôm 24/2 mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước láng giềng Ukraine, khiến thị trường thế giới trải qua nhiều biến động, đặc biệt là giá xăng dầu tăng mạnh.

Huyền Lê (Theo Reuters)