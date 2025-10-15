Trung Quốc cảnh báo du lịch giá rẻ, ép khách mua hàng ở Thái Lan

Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan ngày 15/10 phát đi khuyến cáo khẩn, kêu gọi công dân nước này thận trọng khi đặt tour du lịch giá rẻ có dấu hiệu lừa đảo.

Cảnh báo được đưa ra sau khi mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh du khách Trung Quốc bị ép mua hàng hóa đắt tiền trong các chuyến du lịch tại Thái Lan. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán Trung Quốc đã liên hệ Cảnh sát Du lịch Thái Lan và Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) để điều tra vụ việc.

Kết quả ban đầu cho thấy người đứng sau vụ ép mua hàng là công dân Trung Quốc, không có giấy phép hướng dẫn viên du lịch hợp pháp tại Thái Lan. Người này đã dẫn khách đi tour trái phép, gây áp lực buộc họ phải mua sản phẩm và nhận hoa hồng từ các cửa hàng. Chính quyền Thái Lan đã xử lý và đang tiến hành các bước pháp lý đối với cá nhân và công ty liên quan.

Du khách tham quan chùa Wat Phra Kaew (Chùa Phật Ngọc), nằm trong khuôn viên Hoàng cung Grand Palace ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh du khách cần cảnh giác với các tour có giá thấp bất thường. Khi chọn tour, nên ưu tiên công ty lữ hành được cấp phép, có uy tín, cung cấp dịch vụ đúng cam kết, giá cả hợp lý và hợp đồng rõ ràng. Đại sứ quán cũng nhắc lại quy định pháp luật, người nước ngoài không được phép hành nghề hướng dẫn viên tại Thái Lan. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, du khách nên giữ lại toàn bộ bằng chứng, đồng thời liên hệ ngay đường dây nóng của Cảnh sát Du lịch Thái Lan hoặc đường dây bảo hộ công dân của Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok.

Thái Lan từng là một trong những điểm đến hàng đầu của khách Trung Quốc, song lượng khách từ thị trường này đang giảm mạnh. Trong 9 tháng đầu năm, Thái Lan đón khoảng 3,58 triệu lượt khách Trung Quốc, giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Giới phân tích cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại an toàn sau loạt vụ việc lừa đảo, chi phí du lịch tăng, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm và sự cạnh tranh từ các điểm đến khác trong khu vực như Việt Nam, Nhật Bản hay Malaysia.

Sự sụt giảm này khiến ngành du lịch Thái Lan phải điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế trong năm, đồng thời tăng cường chiến dịch siết chặt tour trái phép và đẩy mạnh truyền thông về an toàn du lịch để lấy lại niềm tin từ du khách Trung Quốc.

Mai Phương (Theo The Nation)