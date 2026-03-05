Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản ngày 4/3 cảnh báo công dân về tình trạng gia tăng các vụ va chạm có chủ đích sau khi xuất hiện video một bé gái bị xô ngã ở ngã tư Shibuya, Tokyo.

Sự việc xảy ra hôm 25/2 tại vạch kẻ đường ở ngã tư Shibuya. Trong lúc bé gái đến từ Đài Loan, Trung Quốc đang tạo dáng chụp ảnh, một phụ nữ trung niên đã cố ý xô ngã nạn nhân. Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy người phụ nữ này còn dùng khuỷu tay huých mạnh vào một đàn ông và một cô gái khác cũng chụp hình tại khu vực này.

Vụ việc làm dấy lên những tranh luận về an toàn tại các điểm du lịch đông đúc. Cơ quan ngoại giao Trung Quốc khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các tình huống giả vờ va chạm để "tấn công có chủ đích".

Trung Quốc cảnh báo công dân sau vụ bé gái bị xô ngã ở Nhật Bản Khoảnh khắc em bé bị người qua đường xô ngã. Video: Instagram/peipeilin527

Theo thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp giả làm người đi đường rồi cố tình huých tay hoặc lao vào nạn nhân tại các khu vực đông người. Các mục tiêu thường là du khách nước ngoài, phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

Những vụ việc được ghi nhận tại các điểm đông đúc như Ikebukuro, Shibuya (Tokyo) và Shinsaibashi, Dotonbori (Osaka), theo Tân Hoa Xã. Sau khi gây va chạm, những người này thường nhanh chóng rời đi và lẩn vào đám đông.

Đại sứ quán Trung Quốc khuyến cáo công dân tại Nhật Bản nâng cao ý thức an toàn, hạn chế đến những nơi có mật độ người quá đông hoặc tình hình an ninh phức tạp. Người dân được khuyên giữ khoảng cách với người xung quanh, chú ý trông nom trẻ em và người cao tuổi khi di chuyển ở khu vực đông người.

Trong giờ cao điểm sáng và chiều, người đi bộ không nên sử dụng điện thoại khi di chuyển tại nhà ga, hành lang, thang cuốn, cầu thang bộ hay vạch sang đường, đồng thời cần quan sát xung quanh.

Giao lộ Shibuya, Tokyo nổi tiếng với cảnh dòng người đông đúc. Ảnh: Reuters

Trong trường hợp gặp tình huống tương tự, nạn nhân được khuyến nghị thu thập bằng chứng như chụp ảnh hiện trường, xác định vị trí camera giám sát hoặc nhờ người xung quanh hỗ trợ, sau đó trình báo tại đồn cảnh sát gần nhất.

Theo quy định của Nhật Bản, hành vi tấn công thân thể nhưng không gây thương tích có thể bị xử lý về tội hành hung, với mức phạt tối đa hai năm tù hoặc phạt tiền đến 300.000 yen (khoảng 1.900 USD). Nếu gây thương tích, người vi phạm có thể đối mặt tội cố ý gây thương tích với mức án lên tới 15 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 500.000 yen (khoảng 3.185 USD).

Nạn nhân cũng được khuyến nghị tìm kiếm hỗ trợ y tế và cân nhắc khởi kiện dân sự nếu cần thiết. Trong trường hợp bị va chạm có chủ đích, người bị hại nên đến bệnh viện kiểm tra, xin giấy chứng nhận thương tích và lưu giữ hóa đơn chi phí để làm bằng chứng cho các yêu cầu bồi thường.

Đối với du khách lưu trú ngắn hạn, Đại sứ quán khuyến cáo nên mua bảo hiểm trước khi khởi hành để được hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Shibuya là một trong những khu phố sầm uất nhất Tokyo, nổi tiếng với ngã tư Shibuya Crossing - nơi được xem là vạch sang đường đông người bậc nhất thế giới. Vào những thời điểm đông đúc nhất, mỗi hai phút lại có khoảng 1.000 - 2.500 người băng qua ngã tư Shibuya. Khu vực này tập trung nhiều trung tâm mua sắm, nhà hàng, biển quảng cáo khổng lồ và thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim, chương trình truyền hình, trở thành điểm check in quen thuộc của du khách khi đến Tokyo.

Tuấn Anh (Theo Xinhua)