Trung Quốc cấm trọn đời 73 nhân vật bóng đá

Trung Quốc cấm trọn đời 73 cá nhân tham gia các hoạt động bóng đá, trừ điểm 13 CLB hàng đầu vì tiêu cực và dàn xếp tỷ số.

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) ngày 29/1 thông báo án cấm sau cuộc điều tra quy mô lớn về dàn xếp tỷ số, cá cược và tham nhũng trong bóng đá.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, CFA phối hợp với Bộ Công an và Tổng cục Thể thao Trung Quốc công bố kết quả chiến dịch đặc biệt chống tiêu cực trong ngành bóng đá. Theo CFA, các án phạt lần này dựa trên phán quyết tư pháp đã có hiệu lực và kết quả xác minh của các cơ quan chức năng.

Cựu HLV Li Tie trong trận Trung Quốc gặp Nhật Bản trên sân Khalifa, thành phố Doha, Qatar, vòng loại khu vực châu Á, World Cup 2022, tối 7/9/2021. Ảnh: Reuters

Trong số 73 người bị cấm trọn đời có Chen Xuyuan (Trần Tuất Nguyên), cựu Chủ tịch CFA, và Li Tie (Lý Thiết), cựu HLV đội tuyển Trung Quốc. CFA cho biết đây là những cá nhân "có hành vi phạm tội đã được xác nhận bằng bản án có hiệu lực pháp luật", nên bị cấm vĩnh viễn tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, không phân biệt vai trò hay chức danh.

Ngoài nhóm 73 người kể trên, ba cá nhân khác bị xác định có hành vi trái pháp luật nhưng không bị truy tố hình sự theo quyết định của cơ quan kiểm sát. Tuy vậy, CFA vẫn áp dụng án cấm 5 năm đối với các cá nhân này, không cho tham gia bất kỳ hoạt động bóng đá nào trong thời hạn kỷ luật.

Li Tie là trường hợp tiêu biểu của chiến dịch truy quét làng túc cầu Trung Quốc. Cựu tiền vệ Everton bị kết án 20 năm tù cuối năm 2024 vì nhiều tội danh liên quan đến hối lộ và dàn xếp tỷ số.

Theo cơ quan công tố Trung Quốc, trong giai đoạn 2015-2021, Li đã nhận hơn 110 triệu nhân dân tệ (hơn 411 tỷ đồng) tiền hối lộ, đồng thời đưa khoảng 3 triệu tệ (11 tỷ đồng) để được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển năm 2019. Ông cũng bị xác định liên quan đến các vụ dàn xếp tỷ số với tổng giá trị hơn 39 triệu tệ (145 tỷ đồng), cùng nhiều khoản hối lộ khác khi làm việc tại các CLB.

Trong khi đó, Chen Xuyuan nhận án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Cựu Chủ tịch CFA bị kết luận nhận hối lộ khoảng 81 triệu tệ (302 tỷ đồng) trong giai đoạn 2010-2023, bao gồm thời gian giữ chức lãnh đạo tại Shanghai International Port Group và sau đó đứng đầu CFA. Riêng giai đoạn 2019-2021, Chen nhận 16 triệu tệ (59 tỷ đồng) từ các CLB bóng đá.

Song song với việc xử lý cá nhân, CFA cũng áp dụng kỷ luật nghiêm khắc các CLB. 13 đội bóng chuyên nghiệp bị trừ điểm và phạt tiền ngay từ đầu mùa giải 2026. Các đội bị xử phạt gồm nhiều tên tuổi lớn như Shanghai Shenhua (Thượng Hải Thân Hoa), Shanghai Port (Thượng Hải Hải Cảng), Tianjin Jinmen Tiger (Thiên Tân Tân Môn Hổ) và Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An).

Theo thông báo, các mức trừ điểm và tiền phạt được xác định dựa trên "số tiền giao dịch sai trái, tính chất, mức độ nghiêm trọng và tác động xã hội" của từng vụ việc. Việc trừ điểm sẽ được áp dụng trực tiếp vào bảng xếp hạng mùa giải 2026, nhằm đảm bảo tính răn đe và công bằng thi đấu.

Đại diện Bộ Công an Trung Quốc khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý thể thao để duy trì trạng thái áp lực cao trong thực thi pháp luật, kiên quyết trấn áp cá cược, dàn xếp tỷ số và tham nhũng liên quan đến bóng đá. Tổng cục Thể thao Trung Quốc cũng tuyên bố đây là minh chứng cho quyết tâm chỉnh đốn đạo đức nghề nghiệp và kỷ cương trong bóng đá chuyên nghiệp.

CFA nhấn mạnh lập trường không khoan nhượng đối với mọi hành vi vi phạm, đồng thời tiếp tục siết chặt giám sát đối với các liên đoàn địa phương, ban tổ chức giải và CLB. Mục tiêu của chiến dịch không chỉ xử lý các sai phạm, còn ngăn chặn nguy cơ tái diễn, khôi phục niềm tin của công chúng vào bóng đá Trung Quốc.

Xuân Bình (theo CNA, Athletic)