Trung Quốc bắt đầu sản xuất pin kiểu mới: lỏng-rắn

Nhà máy đầu tiên thuộc sở hữu của Hylic chuyên sản xuất pin thể lỏng-rắn đi vào hoạt động trong quý IV/2025, đặt tại tỉnh Giang Tô.

Hylic, được biết đến với tên gọi Heyuan Lithium Innovation tại Trung Quốc, thành lập vào tháng 1/2023, có trụ sở chính tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, tập trung vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm pin lithium-ion thể rắn cho lưu trữ năng lượng, ứng dụng điện và thiết bị gia dụng.

Tháng 12/2023, Hylic ký hợp đồng dự án với chính quyền địa phương về việc xây dựng dây chuyền sản xuất hàng loạt pin thể lỏng-rắn (hay bán rắn). Dự án có tổng vốn đầu tư 5 tỷ nhân dân tệ (716,6 triệu USD), chiếm diện tích 26,4 ha.

Công trình bao gồm dây chuyền sản xuất pin lỏng-rắn công suất 10 GWh, xây dựng theo ba giai đoạn. Giai đoạn một bao gồm 8,4 ha và có tổng vốn đầu tư 500 triệu nhân dân tệ (71,7 triệu USD) cho dây chuyền sản xuất 1 GWh. Giai đoạn hai, được xây dựng trên diện tích của giai đoạn một, có tổng vốn đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ (143,3 triệu USD), xây dựng dây chuyền sản xuất công suất 2 GWh.

Giai đoạn ba dành 18,1 ha, với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ nhân dân tệ (501,6 triệu USD), xây dựng dây chuyền sản xuất 7 GWh.

Pin lỏng-rắn của hãng xe Trung Quốc Nio. Ảnh: Nio

Hylic cũng giới thiệu "Pin 6 trong 1", tập trung vào mật độ năng lượng, an toàn, dung lượng, tốc độ xả, tuổi thọ chu kỳ và chi phí, hướng đến nhiều ứng dụng khác nhau.

Pin năng lượng thông minh hạng nhẹ này nhắm đến các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp điện, có mật độ năng lượng 250-300 Wh/kg, đã vượt qua 1.500 chu kỳ thử nghiệm và thử nghiệm xuyên thủng bằng đinh 5 mm với tỷ lệ thành công 100%.

Pin năng lượng thông minh hoạt động ở độ cao thấp, dành cho các ứng dụng như phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL), hỗ trợ tốc độ xả tức thời tối đa 15C và phạm vi nhiệt độ -20 đến 55℃.

Trung Quốc - trung tâm sản xuất pin hàng đầu thế giới - đã thay đổi cách gọi pin bán rắn (semi-solid state battery) thành pin lỏng-rắn (liquid-solid state battery). Thay đổi nhằm mục đích giảm sự nhầm lẫn giữa công nghệ bán rắn và công nghệ hoàn toàn rắn, vì cả hai đều đang thu hút sự quan tâm ngày càng tăng trong ngành công nghiệp xe điện đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc.

Pin lỏng-rắn chứa cả chất điện phân rắn và lỏng, trong đó thành phần rắn thường chiếm hơn 90%. Thiết kế này được coi là an toàn hơn và có mật độ năng lượng cao hơn so với pin lithium-ion thông thường, đồng thời vẫn tương thích với các dây chuyền sản xuất hiện có. Nó được coi là một bước chuyển tiếp hướng tới các hệ thống hoàn toàn rắn, vốn còn đối mặt với những thách thức về vật liệu, chi phí và sản xuất quy mô lớn.

