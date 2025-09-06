Trung Quốc áp thuế đến 60% thịt heo châu Âu

Trung Quốc thông báo áp thuế chống bán phá cao nhất đến 62,4% đối với thịt heo nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU).

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 5/9 thông báo áp thuế chống bán phá từ 15,6% đến 62,4% lên thịt heo nhập khẩu từ EU, bắt đầu vào 10/9. Đây là mức thuế tạm thời và nước này sẽ yêu cầu các nhà xuất khẩu thịt heo từ EU nộp tiền ký quỹ. Không rõ số tiền có được hoàn trả hay không và nếu có thì điều kiện ra sao

Quyết định áp thuế được đưa ra sau khi Bộ Thương mại có kết luận sơ bộ rằng châu Âu đang bán phá giá thịt heo và các sản phẩm từ heo vào nước này. Bán phá giá là hành vi bán hàng hóa với giá thấp hơn giá thành sản xuất hoặc thấp hơn giá bán ở thị trường nội địa của nước xuất khẩu. Theo Bắc Kinh, thịt heo sản xuất tại EU đang gây "thiệt hại nghiêm trọng" cho ngành chăn nuôi trong nước.

Thịt heo muối bán ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Pixabay

Trung Quốc mở cuộc điều tra với thịt heo nhập khẩu từ EU vào tháng 6/2024, vài ngày sau khi EU áp thuế tạm thời lên xe điện xuất xứ nước này. Cuộc điều tra bao gồm thịt heo tươi, đông lạnh, ruột và các nội tạng khác. Các quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch.

Xuất khẩu thịt heo các loại từ EU sang Trung Quốc đạt đỉnh 7,4 tỷ euro (7,9 tỷ USD) vào năm 2020, khi Bắc Kinh buộc phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu nội địa do dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại đàn heo trong nước. Sau đó, kim ngạch đã giảm, chỉ 2,5 tỷ euro (2,6 tỷ USD) năm 2023, với gần một nửa từ Tây Ban Nha.

Trung Quốc và EU hiện có nhiều tranh chấp thương mại trong nhiều ngành khác nhau. Tháng 7/2024, Bắc Kinh áp thuế chống bán phá giá với rượu brandy châu Âu, đặc biệt là cognac của Pháp, dù các nhà sản xuất brandy lớn được miễn trừ. Nước này cũng đang điều tra khả năng bán phá giá các sản phẩm sữa từ châu Âu.

Phiên An (theo AP)