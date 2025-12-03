Trứng Phục sinh của Sa hoàng được đấu giá 30,2 triệu USD

Tác phẩm do nghệ nhân Faberge chế tác theo yêu cầu của Sa hoàng Nicholas II được bán cho một nhà sưu tập giấu tên với giá 30,2 triệu USD.

Quả trứng Phục sinh có tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài ba phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12.

30,2 triệu USD là mức giá cao nhất cho một tác phẩm của thợ kim hoàn người Nga Peter Carl Faberge từng được đem đấu giá.

Tác phẩm Trứng Mùa Đông. Ảnh: CNN

Mức giá này phản ánh sự quan tâm của các nhà sưu tập đối với những Quả trứng Hoàng gia do Faberge chế tác. Đây là quả trứng đầu tiên được đấu giá trong hơn 23 năm qua. Faberge chỉ chế tác 50 quả và Trứng Mùa Đông là một trong 7 quả thuộc sở hữu tư nhân, những quả khác không rõ tung tích hoặc thuộc sở hữu của bảo tàng, các tổ chức.

Margo Oganesian, người phụ trách các tác phẩm nghệ thuật Nga của Christie's, cho rằng mức đấu giá kỷ lục "khẳng định ý nghĩa" cũng như "sự hiếm có, xuất sắc cả về mặt kỹ thuật lẫn nghệ thuật" của tác phẩm.

Những quả trứng này được chế tác cho Nicholas II và Sa hoàng tiền nhiệm là Alexander III, dùng làm quà Phục sinh cho các thành viên gia đình từ năm 1885 đến 1916. Mỗi quả mất khoảng một năm để thiết kế và chế tác.

Trứng Mùa Đông được đánh giá là "giàu tính nghệ thuật nhất, khác biệt nhất" trong số 50 quả, theo Oganesian. Bà cho hay những quả khác đa phần thiết kế theo phong cách Rococo của Pháp những năm 1700 hoặc Tân cổ điển vào giữa thế kỷ 18, nhưng thiết kế của Trứng Mùa Đông "rất hiện đại, mang phong cách vượt thời gian".

Quả trứng làm từ thạch anh pha lê, giống như một khối băng phủ sương giá, bên ngoài có họa tiết trang trí hình bông tuyết làm từ bạch kim và 4.500 viên kim cương. Bên trong là giỏ hoa thủy quỳ tí hon làm từ thạch anh trắng, ngọc bích và ngọc hồng lựu.

Tác giả thiết kế Trứng Mùa Đông là một thợ kim hoàn nữ có tên Alma Pihl, điều hiếm thấy vào thời đó. Pihl, cháu gái của thợ kim hoàn trưởng Albert Holmström làm việc cho nhà Faberge, đã nảy ra ý tưởng sau khi nhìn thấy các tinh thể băng hình thành trên cửa sổ gần bàn làm việc.

Trứng Faberge đấu giá 30,2 triệu USD Tác phẩm Trứng Mùa Đông. Video: CNN

Nicholas II đã mua nó với giá 24.600 ruble, theo hóa đơn được Christie's công bố. Sau khi Nicholas II bị lật đổ trong Cách mạng Nga năm 1917, công ty sưu tập trang sức và đồ cổ Wartski mua lại nó cuối những năm 1920 hoặc 1930 với giá 450 bảng Anh (tương đương 30.000 USD theo giá trị ngày nay). Sau đó, nó qua tay nhiều nhà sưu tập tư nhân ở Anh trước khi biến mất vào năm 1975.

Quả trứng xuất hiện trở lại năm 1994 trong phiên đấu giá của Christie's ở Geneva với giá 5,6 triệu USD, mức kỷ lục cho một quả trứng Phục sinh Faberge trước khi đổi chủ và tiếp tục lập kỷ lục mới trong phiên đấu giá ở New York năm 2002 với giá 9,6 triệu USD.

Hồng Hạnh (Theo CNN)