Ba HLV gần nhất của đội tuyển Việt Nam từng cùng tham gia một trận đấu giao hữu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc ở Tokyo năm 2000.

Ngày 20/12/2000, Hàn Quốc đến Nhật Bản đá giao hữu trên sân Quốc gia Tokyo, trước hơn 54.000 khán giả. Chủ nhà khi đó là đương kim vô địch Asian Cup dưới trướng HLV Philippe Troussier. Và trận giao hữu này cũng là lần đầu đoàn quân Troussier thi đấu sau khi lên ngôi châu Á. HLV người Pháp dùng nhiều ngôi sao như Shinji Ono, Shunsuke Nakamura hay Hidetoshi Nakata trong trận này.

Hàn Quốc sau khi chỉ về ba ở Asian Cup tháng 10/2000, đã sa thải HLV Huh Jung-moo. Họ bổ nhiệm HLV Guus Hiddink ngày 18/12/2000, và HLV người Hà Lan chọn ông Park Hang-seo làm trợ lý. Nhưng do vướng mắc các thủ tục giấy tờ, ông Hiddink không kịp dẫn đội sang Nhật Bản, mà chỉ bắt đầu làm việc ngày 1/1/2001. Vì thế, trợ lý Park trở thành HLV tạm quyền trong trận gặp Nhật Bản.

Đội hình xuất phát của Hàn Quốc khi đó có nhiều ngôi sao như hậu vệ Hong Myong-bo, Lee Young-pyo, tiền vệ Lee Chun-soo và tiền đạo Ahn Jung-hwan. Ông Park còn cho trung vệ Kim Sang-sik, khi đó mới 24 tuổi, đá chính cạnh Hong và Lee Min-sung ở hàng thủ.

Phút 14, Ahn ngoặt bóng ở trung lộ, kéo tới gần cấm địa trước khi sút xa chìm, chéo góc, mở tỷ số cho Hàn Quốc.

Tuy nhiên đến phút 25, tiền đạo chủ nhà Atsushi Yanagisawa nhận đường chuyền vượt tuyến của Ono, băng xuống đối mặt thủ môn. Hàng thủ đội khách chỉ có ông Kim Sang-sik kịp giật về, trước khi phạm lỗi với Yanagisawa từ phía sau. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Kim - người phản đối kịch liệt, nhưng sau đó vẫn chấp nhận rời sân.

Bên ngoài sân, trợ lý Park đứng ngồi không yên, tỏ ra lo lắng. Đứng cách ông một người là bác sĩ Choi Ju-young, giơ nắm đấm hướng vào sân. Đây cũng là bác sĩ của đội tuyển và U23 Việt Nam thời HLV Park dẫn đội, giai đoạn 2017-2023.

Trùng hợp thú vị giữa HLV Park Hang-seo, Troussier và Kim Sang-sik Thẻ đỏ của ông Kim Sang-sik.

Chơi hơn người nhưng phải tới phút 56, Nhật Bản mới gỡ hòa nhờ công tiền vệ Toshihiro Hattori. Trong những phút còn lại, chủ nhà không thể ghi thêm bàn, chấp nhận hòa 1-1. Đó là trận thứ ba trong năm 2000 đoàn quân Troussier được chơi hơn người, nhưng đều không thắng.

Tại World Cup 2002, HLV Troussier dẫn đội đồng chủ nhà vào vòng 1/8, thành tích tốt nhất của Nhật Bản lúc đó. Sau khi thua Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8, nhà cầm quân người Pháp cũng từ chức, một năm sau chuyển sang làm việc ở Qatar.

Sau trận đấu năm 2000, ông Park tiếp tục làm trợ lý cho Hiddink, giúp Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002. Thầy trò Hiddink thua Đức ở bán kết, và bị Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại trong trận tranh giải ba. Đó vẫn là thành tích tốt nhất của một đội tuyển châu Á trong lịch sử World Cup.

Ông Kim tiếp tục thi đấu thường xuyên cho đội tuyển Hàn Quốc cho đến năm 2012. Ông treo giày sau đó một năm để bắt đầu sự nghiệp làm trợ lý và HLV.

Điều trùng hợp là Troussier, Park và Kim sau này đều dẫn dắt đội tuyển và U23 Việt Nam. Đầu tiên ở ông Park thời 2017-2023 với vị trí á quân U23 châu Á, Top 4 Asiad 18, vô địch AFF Cup 2018 hay HC vàng SEA Games 30 và 31.

Ông Troussier dẫn đội tuyển thay thế HLV Park, từ ngày 1/3/2023, nhưng chỉ tại vị một năm trước khi bị chấm dứt hợp đồng. HLV người Pháp không đem lại thành tích nào đáng kể cho đội tuyển.

HLV Kim kế nhiệm ông Troussier, giúp Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 (tên mới của AFF Cup), vô địch U23 Đông Nam Á, đoạt HC vàng SEA Games 33, và đang dẫn đội dự VCK U23 châu Á 2026, với chiến thắng 2-0 trước Jordan ở trận ra quân.

Xuân Bình