Món trứng gà nướng than ăn kèm sốt tương me chua cay là món ăn vặt được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Nguyên liệu:

Trứng gà: 6 quả

Phô mai: 50 gram

Hành phi: 50 gram

Bắp vàng: 80 gram đã tách hạt

Hành lá: 50 gram

Xúc xích: 150 gram

Me chua: 30 gram

Cùng một số loại gia vị: tương ớt Cholimex cay nồng, dầu ăn, đường, hạt nêm, tiêu.

Cách chế biến:

Nước sốt tương me chua cay: Ngâm 30 gram me chua vào nước nóng khoảng 5 phút rồi lọc lấy nước cốt me. Sau đó, cho 3 muỗng tương ớt Cholimex cay nồng, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1/2 muỗng hạt nêm, 3 muỗng đường vào nước cốt me đã lọc và khuấy đều. Cho chảo nhỏ lên bếp và cho vào 1 muỗng dầu ăn vào, khi dầu nóng cho tất cả hỗn hợp trên vào chảo trên nền lửa nhỏ sao cho nước sốt sệt lại nêm nếm cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Trứng gà nướng than: Bạn chuẩn bị 6 cái chén sứ nhỏ, cho trứng gà vào từng chén và xếp những nguyên liệu đã chuẩn bị vào chén rồi nướng trên than hoa. (Bạn có thể cho trứng vào chén giấy bạc rồi nướng bằng nồi chiên không dầu).

Thành phẩm

Trứng gà nướng than ăn cùng với sốt tương me chua cay.

