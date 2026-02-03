Trúng độc đắc cũng không đủ tiền mua nhà tại Seoul

Hàn QuốcCho Soo-chul, 40 tuổi, ngỡ ngàng nhận ra khoản tiền trúng độc đắc sau thuế vẫn thấp hơn giá trị của một căn hộ bình dân tại thủ đô Seoul.

Suốt nhiều năm qua, người đàn ông đang ở nhà thuê này kiên trì mua vé số mỗi tuần. Trong bối cảnh giá bất động sản leo thang, anh coi vận may là con đường duy nhất để sở hữu căn hộ riêng. Tuy nhiên, hy vọng đó đang dần lụi tắt.

"Tiền thưởng sau thuế không đủ mua một căn chung cư bình dân. Trúng số giờ đây chẳng thể giúp người lao động đổi đời", Cho nói.

Dòng người xếp hàng chờ mua vé số tại một cửa hàng nổi tiếng thường xuyên trúng giải độc đắc ở Seoul, đầu năm 2026. Ảnh: Yonhap

Nỗi thất vọng của Cho phản ánh thực tế khắc nghiệt được Dong Hang Lottery - đơn vị vận hành xổ số quốc gia Hàn Quốc - công bố hôm 26/1. Theo đó, giải độc đắc trung bình năm 2025 đạt khoảng 2,06 tỷ won (1,41 triệu USD). Tuy nhiên, sau khi trừ các khoản thuế, người trúng giải chỉ thực nhận khoảng 1,4 tỷ won.

Con số này thấp hơn mức giá trung bình 1,5 tỷ won của một căn hộ tại Seoul tính đến tháng 12/2025, theo dữ liệu từ Ngân hàng KB Kookmin.

Nghịch lý nằm ở chỗ, trong khi giá nhà tăng phi mã, giá trị giải thưởng xổ số lại đi lùi. Mức thưởng trung bình năm 2025 (2,06 tỷ won) đã rơi xuống mức thấp kỷ lục kể từ năm 2002. Xu hướng này kéo dài suốt 3 năm qua: từ 2,55 tỷ won (năm 2022) xuống còn 2,1 tỷ won (năm 2024).

Trong khi đó, thị trường bất động sản Seoul chỉ mất đúng 6 tháng cuối năm 2025 để giá nhà trung bình nhảy vọt từ 1,4 tỷ lên 1,5 tỷ won.

Lý giải hiện tượng "giải thưởng nhỏ đi", Ủy ban Xổ số Hàn Quốc cho biết nguyên nhân đến từ chính việc người dân đổ xô mua vé. Năm 2025, doanh thu xổ số đạt kỷ lục 6.200 tỷ won (tăng 4,6%). Doanh số cao giúp quỹ thưởng tăng, nhưng số lượng người chơi quá lớn khiến xác suất có nhiều người cùng trúng giải độc đắc cao hơn.

Năm 2025 ghi nhận tới 812 người trúng độc đắc, tăng mạnh so với 763 người của năm trước. Miếng bánh giải thưởng bị chia nhỏ, khiến giấc mơ mua nhà của những "tỷ phú xổ số" càng trở nên xa vời.

Giáo sư kinh tế Shin Il-soon (Đại học Inha) nhận định, bất động sản luôn là tài sản ưu tiên hàng đầu của người Hàn Quốc. "Khi giá nhà vượt quá khả năng tích lũy từ tiền lương, nhiều người tìm đến vé số như một cứu cánh cuối cùng, nhưng ngay cả phép màu này giờ đây cũng không còn đảm bảo cho họ một chốn an cư", ông nói.

Minh Phương (Theo Korea Times)