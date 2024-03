Trúng đậm cá cơm, ngư dân lãi 50-100 triệu đồng mỗi ngày

Bình ĐịnhCác tàu cá xã Nhơn Lý và Mỹ An ra khơi đánh bắt nhiều phiên trong ngày, bình quân thu về 500 két cá cơm, lời 50-100 triệu đồng.

Hai ngày qua, vùng biển cách bờ xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn và xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ 5-10 hải lý (9-18 km) xuất hiện đàn cá cơm dày đặc, ngư dân ra khơi trúng đậm, sản lượng đánh bắt cao.

Tàu cá Mỹ An đánh bắt cá cơm lúc rạng sáng. Ảnh: Ái Trinh

Trung bình mỗi ngày có khoảng 70 ghe ra vào cảng cá Nhơn Lý, mỗi ghe cập bến 3-4 lượt, mỗi lượt mang về bình quân 100-150 két cá cơm (nặng 10-15 kg), giá bán 180.000-220.000 đồng. Thu nhập một ghe khoảng 50 triệu đồng một ngày, có ghe lên đến 100 triệu đồng, sau khi trừ chi phí xăng dầu.

"Trước kia trúng ruốc, bây giờ lại được mùa cá cơm, chúng tôi rất vui mừng", ông Ông Lý Trí, 50 tuổi, ngư dân ở thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý nói.

Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Lý Nguyễn Thành Danh cho biết thường vào dịp đầu năm ngư dân của xã đều trúng cá. Năm nay thời tiết thuận lợi, nắng ấm nên sản lượng cá nhiều hơn.

Tại xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ), ông Trần Văn Thừa, cán bộ xã Mỹ An cho biết, năm nay sản lượng cá cơm thu được cao hơn năm ngoái nên thu nhập người dân tăng theo. Địa phương có khoảng 50 ghe, một ghe 8-12 lao động, mỗi người thu nhập 20-25 triệu đồng, tăng 5-10 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cá cơm về cảng Nhơn Lý. Ảnh: Ái Trinh

Nhiều cơ sở chế biến nước mắm trong và ngoài địa phương tới Mỹ An mua hàng tấn cá để chế biến. Các cơ sở hấp cá cũng hoạt động suốt ngày đêm. Cá còn được phơi khô, bán ở các chợ đầu mối hoặc nhập cho những tỉnh lân cận.

Cá cơm xuất hiện nhiều tại vùng biển ven bờ của Bình Định còn tạo việc làm cho hàng chục lao động tại chỗ làm nghề chở cá thuê, gánh cá, chế biến nước mắm, trụng cá...

Theo Chi cục thủy sản Bình Định, mùa cá cơm thường rơi vào tháng 1-2 và 7-8 âm lịch. Cá cơm bơi thành đàn tùy con nước, gió, sóng, có lúc ban ngày, có khi vào buổi tối.

Ái Trinh