Trung chuyển gần 2.400 hành khách do xói lở đường sắt Bắc Nam

Ngành đường sắt đã trung chuyển gần 2.400 hành khách trên các đoàn tàu đi qua Gia Lai, Đăk Lăk sau sự cố xói nền đường ray do ảnh hưởng của cơn bão Kalmaegi.

Ngày 8/11, đại diện chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết hai ngày qua, ngành đường sắt đã tổ chức trung chuyển gần 2.400 hành khách trong 10 đoàn tàu, từ ga Tuy Hòa (Đăk Lăk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) và ngược lại.

Hiện, người đã mua vé tàu đi qua khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão số 13 sẽ được nhân viên thông báo về tình hình đường sắt, tạo điều kiện để trả vé không mất phí. Đối với hành khách chờ trung chuyển sẽ được hỗ trợ các phần ăn miễn phí.

Nhiều hành khách dừng chờ tại ga Tuy Hòa (Đăk Lăk) do sự cố xói lở đường sắt Bắc Nam. Ảnh: Cao Minh

Hôm qua, hai tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk mưa lớn do ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Cung đường Phước Lãnh - Vân Canh (xã Xuân Lãnh) bị xói lở khoảng 100 m, sâu 9 m, nền đường bị mất toàn bộ khiến đường ray bị treo.

Sự cố xói lở đường sắt khiến 10 đoàn tàu phải dừng chờ tại các ga ở hai tỉnh trên. Cụ thể, tại Đăk Lăk, các tàu đi từ TP HCM SE8, SE6 chờ tại ga Tuy Hòa; SE22 chờ tại ga Đông Tác; SE4 chờ tại ga Phú Hiệp; SE2 tại ga Hảo Sơn.

Tại Gia Lai, SE1, SE3, SE45 đi từ Hà Nội, Đà Nẵng chờ tại ga Diêu Trì; SE7 chờ tại ga Phù Cát, SE5 chờ tại ga Khánh Phước. Ngành đường sắt cũng đã thông báo hủy một số chuyến tàu đi Hà Nội - TP HCM và TP HCM - Đà Nẵng.

Theo Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh, các đơn vị chuyên môn đang khẩn trương sửa chữa. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp và nước chảy mạnh, công tác khôi phục có thể kéo dài trong vài ngày tới.

Công nhân đang sửa chữa đoạn đường sắt Bắc Nam bị xói nền đường ray cách ga Phước Lãnh (xã Xuân Lãnh, Đăk Lăk) 3 km, sáng 8/11. Ảnh: Thanh Tùng

Kalmaegi - cơn bão mạnh hiếm gặp trong tháng 11 - đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk tối 6/11, gây gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15, mưa rất lớn, mất điện diện rộng và nhiều thiệt hại về hạ tầng.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão làm nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị ảnh hưởng. Ở Gia Lai, đường Hồ Chí Minh sạt lở nhỏ ở nhiều điểm, cầu Đắk Pờ Tó đường Trường Sơn Đông bị cuốn trôi, giao thông tê liệt.

Ở Đăk Lăk, đường sắt bắc nam bị ảnh hưởng do nền đường bị cuốn trôi, quốc lộ 19C, đường tỉnh 641 ngập sâu. Hiện các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại.

Bùi Toàn