Trứng chiên cốm - món ngon ngày thu Hà Nội

Chọn cốm và trứng: Cốm có 3 loại cốm đầu hạt mỏng, dẻo (gồm cốm nõn, cốm lá me, cốm đầu nia); cốm giữa bánh tẻ chắc dẻo và cốm cuối (cuối nia, cốm già). Để làm trứng chiên cốm dùng cốm giữa hoặc cốm cuối nia đều ngon. Chọn trứng gà ta tươi ngon với các dấu hiệu như: Vỏ mịn, màu trắng ngà hoặc nâu nhạt, còn lớp phấn mỏng tự nhiên bên ngoài. Khi cầm lên thấy nặng tay, lắc nhẹ không phát ra tiếng sóng sánh. Nếu trứng lấy từ tủ lạnh ra, nên để về nhiệt độ phòng trước khi chế biến để trứng nở bông, mềm mịn hơn khi chiên.

Chuẩn bị các nguyên liệu khác: Thịt nạc vai mềm băm nhỏ giúp món trứng chiên cốm thêm vị ngon ngọt tự nhiên. Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ. Các gia vị nêm nếm quen thuộc gồm mắm, muối, hạt tiêu và chút mì chính (tuỳ chọn).

Đánh trứng: Cho thịt nạc vai vào bát tô, đập trứng, thêm hành lá, nêm gia vị gồm 1 - 2 thìa cà phê nước mắm, 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, 1/2 thìa cà phê mì chính (tùy chọn). Dùng đũa đánh đều cho trứng và thịt hoà quyện rồi từ từ cho cốm vào trộn đều. Để lại chút cốm trang trí khi hoàn thành.

Chiên trứng cốm: Đun nóng chảo, cho mỡ lợn vào. Khi hơ tay mặt chảo hơi nóng, hạ lửa nhỏ vừa, trút hỗn hợp trứng vào dàn đều. Ban đầu, hỗn hợp hơi sủi bọt nên để yên lặng một lúc. Khi bề mặt dưới đáy chảo vàng ươm và se lại thì dùng một cái đĩa to úp chảo rồi nhẹ nhàng đẩy xuống để rán mặt còn lại. Lúc trứng bên dưới rìa giòn, vàng thơm, bông xốp là được.

Trình bày và thưởng thức: Lấy trứng ra để nguội chút rồi cắt miếng vừa ăn, bày ra đĩa, trang trí chút cốm tươi lên trên rồi thưởng thức nóng.