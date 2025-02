Trưng bày tranh vẽ nơi Van Gogh chữa bệnh

Tác phẩm ''The Ward in the Hospital at Arles'' tả bệnh viện nơi danh họa Van Gogh nghỉ thời gian dài sau khi tự cắt tai mình.

Theo The Art Newspaper ngày 14/2, bức The Ward in the Hospital at Arles của họa sĩ Van Gogh được giới thiệu trong triển lãm bộ sưu tập Oskar Reinhart tại phòng trưng bày Courtauld, London (Anh).

Ông thực hiện tác phẩm cuối tháng 4/1889, vẽ một phòng nghỉ lớn gồm những giường bệnh được ngăn cách bởi rèm che. Ở bức tường phía cuối tranh có một cây thánh giá, treo trên cánh cửa dẫn vào nhà nguyện. Không gian căn phòng khá hẹp với lối đi dài gợi cảm giác tác giả bị giam cầm, đơn độc. Tháng 10/1889, Van Gogh bổ sung chi tiết ở tiền cảnh như một số nhân vật ngồi quanh bếp lò.

Tranh ''The Ward in the Hospital at Arles'' chất liệu sơn dầu trên vải, kích thước 74x92 cm. Mặt sau bức vẽ có con dấu cao su của hải quan Áo, liên quan lần đầu tác phẩm được triển lãm công khai ở Vienna, năm 1906. Ảnh: The Art Newspaper

Năm 1906, Jo Bonger - vợ của Theo, em trai ông, bán bức họa. Đến năm 1923, bà Elizabeth Wrokman mua tranh thông qua một đại lý ở London. Hai năm sau, bức vẽ thuộc về doanh nhân Reinhart, được trưng bày trong bảo tàng tại biệt thự của ông.

Tờ The Art Newspaper đặt ra nhiều giả thuyết về lý do Van Gogh sáng tác tranh. Có thể ông muốn cho em trai Theo biết nơi mình chữa bệnh, hay là một cách để danh họa chứng minh với các bác sĩ rằng bản thân vẫn vẽ được. The Ward in the Hospital at Arles là một trong số ít tác phẩm ông mang theo đến bệnh viện tâm thần Saint-Paul de Mausole, vùng ngoại ô Saint-Rémy-de-Provence (Pháp) vào tháng 5/1889 do lớp sơn chưa kịp khô.

Vincent Van Gogh là danh họa Hà Lan thuộc trường phái ấn tượng, chịu ảnh hưởng từ các họa sĩ Degas, Toulouse-Lautrec, Pissarro và Gauguin. Ông nổi tiếng với các tác phẩm Hoa hướng dương, Chân dung Bác sĩ Gachet, Chân dung tự họa, Đêm đầy sao, Hoa diên vĩ.

Họa sĩ từng là nhân viên công ty kinh doanh nghệ thuật quốc tế, giáo viên, nhà truyền giáo trước khi làm họa sĩ ở tuổi 27. Trong 10 năm, ông vẽ hơn 900 bức tranh nhưng vẫn nghèo khó, sống dựa vào trợ cấp của em trai. Ông trải qua nhiều đau khổ, tự tử vào năm 37 tuổi. Khi qua đời, Van Gogh vẫn là một cái tên vô danh trong giới hội họa châu Âu nhưng đến nay, tranh của ông thuộc hàng đắt giá nhất thế giới.

Phương Linh