Trưng bày hài cốt Thánh Francis sau 800 năm

Hài cốt của Thánh Francis, người qua đời ngày 3/10/1226, được trưng bày từ ngày 22/2 tại Vương cung Thánh đường Thánh Francis ở thị trấn Assisi, thị trấn miền núi Italy. Ông là người sáng lập dòng tu Francis sau khi từ bỏ tài sản và cống hiến cả đời cho người nghèo.

Hài cốt Thánh Francis được bảo quản trong một quan tài kính chứa đầy khí nitơ và sẽ được trưng bày trong một tháng.

Giulio Cesareo, giám đốc truyền thông của tu viện Francis ở Assisi, hy vọng đây sẽ là "trải nghiệm đầy ý nghĩa" đối với những người theo đạo cũng như không theo đạo.

Hài cốt Thánh Francis trưng bày trong Vương cung Thánh đường Thánh Francis tại thị trấn Assisi, Italy, ngày 21/2. Ảnh: AFP

Cesareo, một tu sĩ dòng Francis, cho biết tình trạng hài cốt bị "hư hại" và "hao mòn" sau 800 năm cho thấy Thánh Francis đã "hiến dâng trọn vẹn bản thân" cho công việc của đời mình.

Hài cốt của Thánh Francis được chuyển tới Vương cung Thánh đường Thánh Francis năm 1230, khoảng 4 năm sau khi ông qua đời. Nhưng mãi đến năm 1818, sau nhiều cuộc khai quật được bí mật tiến hành, người ta mới tìm được mộ của ông.

Ngoại trừ những lần khai quật mộ trước đây để kiểm tra và giám định khoa học, hài cốt của Thánh Francis được trưng bày một lần duy nhất vào năm 1978 cho một nhóm ít người và chỉ trong một ngày.

Thánh Francis là thánh bảo hộ của Italy. Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức để kỷ niệm 800 năm ngày mất của ông, trong đó có khôi phục ngày nghỉ lễ công cộng vào 4/10 để tôn vinh Thánh. Ngày lễ này đã bị hủy gần 50 năm trước vì lý do ngân sách.

Ngày lễ được khôi phục cũng nhằm tri ân cố giáo hoàng Francis, người lấy tên theo Thánh Francis, qua đời năm ngoái ở tuổi 88.

Các phóng viên bên cạnh quan tài kính chứa hài cốt Thánh Francis. Ảnh: AP

Lượng đặt chỗ để xem hài cốt Thánh Francis đã lên tới gần 400.000 người từ khắp nơi trên thế giới, Marco Moroni, người quản nhiệm tu viện Francis, cho biết. Phần lớn là người Italy, nhưng cũng có những tín đồ đến từ Brazil, Bắc Mỹ hay châu Phi.

Vương cung Thánh đường Thánh Francis bình thường chỉ đón 1.000 khách mỗi ngày thường và 4.000 khách vào cuối tuần. Các tu sĩ dòng Francis dự kiến lượng khách tham quan sẽ tăng vọt trong thời gian trưng bày hài cốt của Thánh Francis.

"Ngay từ thuở sơ khai trong các hang ngầm dưới lòng đất, tín hữu Kitô giáo đã tôn kính xương cốt và thánh tích của các vị tử đạo. Họ chưa bao giờ xem việc đó là điều gì đó rùng rợn cả", Cesareo nói.

Một nhà thờ khác ở Assisi đang lưu giữ hài cốt của Carlo Acutis, thiếu niên người Italy qua đời năm 2006 và đã được Giáo hoàng Leo XIV phong thánh vào tháng 9/2025.

Các chuyên gia cho hay việc trưng bày hài cốt Thánh Francis không ảnh hưởng đến công tác bảo tồn.

"Tủ trưng bày được niêm phong và không tiếp xúc với không khí bên ngoài. Trên thực tế, nó vẫn ở trong điều kiện giống như khi còn ở trong hầm mộ", Cesareo nói.

Ánh sáng được duy trì ở mức dịu nhẹ trong nhà thờ cũng không gây ra tác động nào. "Vương cung thánh đường sẽ không được thắp sáng rực như một sân vận động", Cesareo nói. "Đây không phải là phim trường".

