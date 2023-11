Trưng bày đầu máy hơi nước thời chống Mỹ

Những chiếc đầu máy xe lửa hơi nước hơn 50 tuổi, từng tham gia vào cuộc chiến tranh chống Mỹ sẽ được trưng bày tại vườn Nhãn (Long Biên) từ 17/11 đến 31/12.

Đến với Triển lãm Đầu máy xe lửa hơi nước tại Vườn Nhãn, du khách sẽ được nhìn lại một trong những biểu tượng của ngành đường sắt.

Năm 1965, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước số hiệu 141-179 là một trong 3 đầu xe lửa hơi nước thuộc dòng Mikado được các kỹ sư Xí nghiệp đầu máy xe lửa Gia Lâm nghiên cứu thiết kế và sản xuất, có sự hỗ trợ của các kỹ sư đầu máy xe lửa Trung Quốc.

Sau đó có khoảng 50 chiếc đầu máy chủng loại này mang tên Tự lực được sản xuất để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa ở miền Bắc. Những năm chiến tranh chống Mỹ, những chiếc xe lửa "ra sức thi đua" vận chuyển hàng hóa, vũ khí, lương thực chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đầu máy xe lửa đang được lưu giữ tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Ảnh: BTC

Đầu máy xe lửa mang số hiệu 141 - 179 đang được Nhà máy xe lửa Gia Lâm lưu giữ, đã có thời gian được đặt làm tượng đài đầu máy tại Quảng trường ga Vinh và dự kiến được đưa về Bảo tàng Hà Nội cuối năm nay. Hiện nay, loại đầu máy này ở nước ta chỉ còn khoảng 2-3 chiếc.



Đầu máy được thiết kế chạy trên đường ray 1m, dài khoảng 19 m (bao gồm cả xe than) hoặc dài 11,5m (không bao gồm xe than); rộng 2,75m, cao 3,8m, nặng khoảng 100 tấn (có than và có nước).

Đến nay, đầu máy này không còn khai thác và sử dụng trong giao thông vận tải đường sắt, tuy nhiên hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa lớn, thể hiện sự phát triển của ngành đường sắt sau khi đất nước ta giành được độc lập.

Trưng bày đầu máy xe lửa 141 - 179 là một trong nhiều hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 diễn ra từ 17/11 đến 31/12 nhằm khơi "dòng chảy" di sản, nhất là các di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo đặc sắc.

Nhà máy Xe lửa Gia Lâm cũng được cải tạo, thiết kế các không gian nhà xưởng, kho bãi thành những không gian nghệ thuật, là nơi tổ chức hàng loạt hoạt động sáng tạo.

Anh Duy