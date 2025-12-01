Trưng bày cụm tượng tri ân quân dân Lào

Cụm tượng đồng tri ân, biểu trưng đoàn kết Việt Nam - Lào hoàn thành tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam vừa hoàn thành trưng bày cụm tượng nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/2025). Hạng mục nằm trong tổng thể công trình Khu biểu tượng ghi nhận giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến của các nước Cuba, Lào, Campuchia, Liên Xô và Trung Quốc.

Cụm tượng nặng 11 tấn làm bằng hợp kim đồng, cao 4,3 m, ngang 2,95 m, sâu 2,85 m. Phía trên là quốc kỳ hai nước, cụm nhân vật có dân công Lào vận chuyển đạn, nữ du kích Lào mang súng sẵn sàng chiến đấu, bộ đội công binh Việt Nam mở đường Trường Sơn... Bao quanh là đồi núi tượng trưng cho dãy Trường Sơn, cánh đồng Chum - những địa danh lịch sử gắn với kháng chiến của hai nước.

Cụm tượng đồng biểu trưng tình hữu nghị Việt - Lào vừa được hoàn thành trong khuôn viên Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Ảnh: Bích Ngọc

Tượng đồng biểu trưng cho tinh thần kề vai sát cánh chiến đấu giữa quân dân Việt - Lào trong kháng chiến chống Mỹ, mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh vận chuyển vũ khí, lương thực chi viện cho miền Nam Việt Nam. Đây cũng là sự tri ân, tình cảm của Việt Nam với sự giúp đỡ của quân dân Lào.

Hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng đã gắn biển cụm tượng tri ân sự ủng hộ của Liên Xô, Cuba. Hai cụm tượng Trung Quốc, Campuchia dự kiến hoàn thành trong tháng 12. Khu trưng bày ngoài trời diện tích tổng thể 3.600 m2, trưng bày các cụm tượng biểu trưng sự giúp đỡ của các nước trong kháng chiến. Các nghệ nhân, nhà điêu khắc Việt Nam sáng tác trên cơ sở nghiên cứu sự hỗ trợ của các nước, tham khảo ý kiến chính phủ liên quan và thông qua hội đồng nghệ thuật.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam là một trong 6 bảo tàng cấp quốc gia, được thành lập ngày 17/7/1956. Năm 2019, bảo tàng được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng mới trên diện tích 386.600 m2 ở Cầu Giấy, nổi bật với tòa tháp Chiến thắng cao 45 m ở sân trước. Bảo tàng lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia và nhiều khí tài quân sự.

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".

Bích Ngọc - Hồng Chiêu