Trưng bày các loại hình di sản văn hóa Việt Nam

Hội Gióng ở đền Phù Đổng, Hà Nội, thuộc chuyên đề Các di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh. Lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 6-9/4 Âm lịch hàng năm tại xã Phù Đổng, Gia Lâm, nhằm tôn vinh công lao của Phù Đổng Thiên vương Thánh Gióng. Sự kiện được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2010.

Hoạt động trưng bày Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại diễn ra từ ngày 23/12 đến 15/1/2026 tại di tích Cột cờ Hà Nội.