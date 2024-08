Trưng bày 200 cổ vật từ xác tàu đắm

Cổ vật thuộc dòng gốm Champa thế kỷ 13, tìm thấy ở vùng Biển Đông thuộc Philippines.

Nổi bật là chiếc hũ gốm Gò Cây Me (giữa), là hiện vật do bà Allison Diệm tặng bảo tàng năm 2004. Hũ bằng gốm men nâu, cao 21 cm, có dạng hình trụ tròn, vành miệng hơi loe, đắp nổi 4 quai, thân phình và đắp nổi các hoa văn hình hoa cúc. Gò Cây Me (Bình Định) là một trong các lò gốm cổ của người Chăm được khai quật.