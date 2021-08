Trứng 90 triệu năm của loài rùa dài bằng người lớn

Trung QuốcQuả trứng hóa thạch chứa phôi thai rùa con không kịp chui ra khỏi vỏ được phát hiện bởi một nông dân ở tỉnh Hà Nam.

Phục dựng ổ trứng của rùa Yuchelys nanyangensis. Ảnh: Masato Hattori

Cách đây khoảng 90 triệu năm, một con rùa khổng lồ đẻ những quả trứng lớn cỡ quả bóng tennis với lớp vỏ cực dày ở miền trung Trung Quốc ngày nay. Một quả trứng trong số đó không bao giờ nở và nằm nguyên vẹn suốt hàng chục triệu năm, vẫn giữ được bộ xương mỏng manh của phôi thai.

Năm 2018, một nông dân phát hiện quả trứng và quyên tặng cho trường đại học. Hiện nay, phân tích mới về quả trứng và phôi thai hiếm gặp bên trong đánh dấu lần đầu tiên các nhà khoa học có thể xác định con rùa chưa chào đời thuộc loài rùa cạn Yuchelys nanyangensis tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm vào cuối kỷ Phấn Trắng, khi thiên thạch xóa sổ khủng long đâm xuống Trái Đất. Vỏ trứng dày chịu được nước tràn qua, vì vậy nhiều khả năng ổ trứng bị chôn vùi trong tổ sâu dưới lòng đất. Lớp đất ẩm bảo vệ trứng khỏi môi trường khô hạn ở miền trung Trung Quốc vào cuối kỷ Phấn Trắng. Kết quả nghiên cứu được công bố hôm 18/8 trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Trong khi việc sống trên cạn, vỏ trứng dày và tập tính làm tổ dưới lòng đất giúp rùa Y. nanyangensis sinh tồn ở kỷ Phấn Trắng, có thể chúng không thích nghi tốt với thay đổi về môi trường và khí hậu lạnh hơn sau sự kiện đại tuyệt chủng cuối kỷ này, theo đồng tác giả nghiên cứu Darla Zelenitsky, phó giáo sư cổ sinh vật học ở Đại học Calgary, Canada.

Người nông dân phát hiện quả trứng ở tỉnh Hà Nam, khu vực nổi tiếng với hàng nghìn quả trứng khủng long được tìm thấy trong 30 năm qua. Nhưng so với trứng khủng long, trứng rùa, đặc biệt là những quả còn nguyên phôi thai, hiếm khi hóa thạch do quá nhỏ và mỏng manh. Tuy nhiên, trứng rùa Y. nanyangensis còn sót lại nhờ kích thước lớn. Với kích cỡ 5,4 x 5,9 cm, quả trứng gần như hình tròn chỉ nhỏ hơn một chút so với quả bóng tennis và lớn hơn trứng của phần lớn loài rùa còn sống ngày nay, chỉ xếp sau trứng rùa Galápagos.

Độ dày 1,8 mm của vỏ trứng cũng rất đáng chú ý. Vỏ trứng rùa Y. nanyangensis dày gấp 4 lần so với vỏ trứng rùa Galápagos, và dày gấp 6 lần trứng gà (0,3 mm). Những loại trứng lớn hơn thường dày hơn, chẳng hạn như trứng đà điểu (2 mm), nhưng trứng rùa Y. nanyangensis nhỏ hơn nhiều so với trứng đà điểu.

Dựa vào phương trình sử dụng kích thước trứng để dự đoán chiều dài mai, nhóm nghiên cứu tính toán quả trứng được đẻ bởi một con rùa có mai dài 1,6 m thuộc họ Nanhsiungchelyid. Kết quả đo không bao gồm chiều dài đầu hoặc cổ, vì vậy rùa mẹ có khả năng dài ngang một người lớn. Các nhà nghiên cứu dùng phương pháp chụp cắt lớp vi tính để tạo ảnh 3D của quả trứng và phôi thai. Thông qua so sánh hình ảnh với một loài rùa họ hàng xa còn sống, họ kết luận phôi thai đã phát triển gần 85%. Một phần vỏ trứng bị vỡ chứng tỏ rùa con có thể tìm cách chui ra nhưng thất bại.

Nghiên cứu trứng rùa này có giá trị đặc biệt bởi kết quả phân tích 3D phôi thai. Nghiên cứu cũng cung cấp bằng chứng rùa Nanhsiungchelyid thích nghi để sống trong môi trường khắc nghiệt trên cạn nhưng đẻ quả trứng lớn có vỏ dày trong tổ bao phủ bởi đất ẩm.

An Khang (Theo Live Science)